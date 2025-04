La Promessa Anticipazioni Puntate dal 5 al 9 Maggio 2025 | Jana Svela Tutta La Verità A Manuel!

Promessa, Anticipazioni Puntate dal 5 al 9 Maggio 2025: Jana decide di confessare la Verità a Manuel prima del matrimonio e le parla delle sue origini e del legame con Curro. Per Manuel è una grandissima sorpresa!La Promessa prosegue e, nel corso della settimana dal 5 al 9 Maggio 2025, al centro dell’attenzione ci saranno Jana e Manuel. Dopo la decisione di sposarsi, infatti, la domestica sceglierà di essere sincera con il fidanzato e gli svelerà finalmente Tutta la Verità sulle sue origini e sui motivi per cui è arrivata a La Promessa. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro.La Promessa: dove eravamo rimasti?Manuel chiede a Jana di sposarlo e lei acconsente. I due decidono quindi di organizzare un matrimonio segreto fuori da Lujan. Nel frattempo Petra sopporta a malapena la presenza di Teresa e Marcelo, perché continua a non rassegnarsi all’idea che Teresa possa aver dimenticato suo figlio Feliciano così in fretta e possa essersi rifatta una vita. 🔗 Uominiedonnenews.it - La Promessa, Anticipazioni Puntate dal 5 al 9 Maggio 2025: Jana Svela Tutta La Verità A Manuel! Ladal 5 al 9decide di confessare laprima del matrimonio e le parla delle sue origini e del legame con Curro. Perè una grandissima sorpresa!Laprosegue e, nel corso della settimana dal 5 al 9, al centro dell’attenzione ci saranno. Dopo la decisione di sposarsi, infatti, la domestica sceglierà di essere sincera con il fidanzato e gli svelerà finalmentelasulle sue origini e sui motivi per cui è arrivata a La. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro.La: dove eravamo rimasti?chiede adi sposarlo e lei acconsente. I due decidono quindi di organizzare un matrimonio segreto fuori da Lujan. Nel frattempo Petra sopporta a malapena la presenza di Teresa e Marcelo, perché continua a non rassegnarsi all’idea che Teresa possa aver dimenticato suo figlio Feliciano così in fretta e possa essersi rifatta una vita. 🔗 Uominiedonnenews.it

