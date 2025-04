La Promessa anticipazioni 29 aprile 2025 | Pia scopre la relazione tra Manuel e Jana Petra si apre con Santos

Vediamo cosa succederà nella puntata de La Promessa in onda martedì 29 aprile 2025. Pia fa una scoperta che riguarda Manuel e Jana. Petra vuole confidarsi con Santos. La puntata de La Promessa di martedì 29 aprile andrà in onda alle 19.40 su Rete 4. Ecco un'anteprima delle anticipazioni: Pia scopre la relazione tra Manuel e Jana, augurando loro buona fortuna e tanta felicità. Petra dice a Santos di essere molto arrabbiata con Teresa. Intanto, Don Romulo annuncia a tutti la partenza di Salvador. La soap è disponibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity. Riassunto della puntata precedente Nella scorsa puntata de La Promessa, Pelayo e Catalina continuano ad avere problemi e la presenza del conte rende tutti nervosi. A colazione si scatena la tensione.

