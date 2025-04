La plenaria di maggio del Parlamento Ue spiegata dagli eurodeputati

La plenaria di marzo del Parlamento Ue, spiegata dagli eurodeputati - Pubblichiamo il briefing del Parlamento europeo sui temi della sessione plenaria a Strasburgo che si terrà dal 10 al 13 marzo. L'articolo La plenaria di marzo del Parlamento Ue, spiegata dagli eurodeputati proviene da Linkiesta.it. 🔗linkiesta.it

Il parlamento europeo ha approvato il piano di riarmo dell’Ue - Mercoledì il parlamento europeo ha approvato con 419 voti a favore, 204 contrari e 46 astenuti il Libro Bianco sul futuro della difesa europea. Il testo invita l’Ue ad agire con «urgenza» per garantire la sicurezza comune e accoglie con favore il piano ReArm Europe, proposto dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Il piano, che mira a rafforzare la capacità industriale e la cooperazione militare tra i Paesi membri, sarà discusso nuovamente nella riunione del Consiglio europeo prevista per il 20 e 21 marzo, dove dovrebbe essere approvato definitivamente. 🔗lettera43.it

Euro digitale, Parlamento Ue: decisione su emissione spetta a noi - Roma, 11 feb. (askanews) – Il Parlamento europeo punta i piedi sull’euro digitale. In un documento sulle raccomandazioni rivolte alla Bce, approvato a maggioranza, l’istituzione rivendica che la decisione sul se procedere o meno all’emissione della valuta digitale della Banca centrale spetta agli stessi europarlamentari, e non ai banchieri centrali (il Consiglio direttivo della stessa Bce). La decisione peraltro andrebbe presa solo dopo che la Bce abbia “dimostrato i suoi benefici ai legislatori”, perché per avere successo sull’eventuale introduzione dell’euro digitale “è necessaria la ... 🔗ildenaro.it

Piano riarmo, la Commissione Ue tira dritto dopo la bocciatura in Parlamento della procedura d’urgenza - La Commissione europea tira dritto e non intende cambiare la procedura legislativa per l'approvazione del piano di riarmo, che scavalca il Parlamento ... 🔗fanpage.it

Von der Leyen tira dritto e scavalca la Plenaria sul piano di riarmo: ignorati il parere legale e il voto del Parlamento - A niente sono serviti il parere dell'ufficio legale e il voto contrario all'unanimità della commissione giuridica dell'Eurocamera ... 🔗ilfattoquotidiano.it

La von der Leyen tira dritto, scavalca il Parlamento e impone comunque il riarmo dell'Europa: Il vero volto dell'Ue - Così leggo sulle pagine del 'Fatto Quotidiano': 'Von der Leyen tira dritto e scavalca la Plenaria sul piano di riarmo: ignorati il parere legale e il voto del Parlamento'. Insomma, la signora von der ... 🔗informazione.it