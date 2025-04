La Perla torna a vedere la luce | nuove offerte fino al 14 maggio

Bologna, 29 aprile 2025 – Ci potrebbe essere presto un lieto fine su La Perla viste le offerte per l'acquisizione dello storico marchio bolognese della moda.L'assessore regionale al Lavoro Giovanni Paglia mostra ottimismo: "La procedura è ancora aperta ma sarà chiusa a giorni. Esistono offerte che hanno una loro solidità sia dal punto di vista della prospettiva industriale, sia dal punto di vista della capacità finanziaria, sia dal punto di vista dei livelli di management che verranno messi in campo. Insomma, esistono potenziali soluzioni che possono indicare uno sbocco positivo alla vertenza".Gli ammortizzatori socialiResta però l'impasse sul fronte degli ammortizzatori sociali, dopo la 'scomparsa' dell'emendamento per garantire la continuità della cassa integrazione per 50 lavoratrici rimaste oggi senza alcuna tutela.

