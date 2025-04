La partita del risparmio gestito Mediobanca punta Banca Generali

MedioBanca ha varcato il Rubicone e lanciato un'Offerta pubblica di scambio sulla totalità di Banca Generali mettendo sul piatto 6,3 miliardi. MedioBanca propone 54,17 euro per azione di Banca Generali, riconoscendo un premio dell'11,4%. Con questa mossa, l'ad Alberto Nagel chiede ai soci di scegliere tra due prospettive: la creazione di un colosso del risparmio con Banca Generali o l'ingresso in Mps con un altro progetto di Banca.COME PAGHERÀPer raccogliere il capitale necessario, Piazzetta Cuccia scambierà la partecipazione nel gruppo Generali (detiene il 13%) pari a 6,3 miliardi con le azioni di Banca Generali, valorizzate con un concambio pari a 1,70. In pratica metà della partecipazione, poco più di 3 miliardi, tornerà ad Assicurazioni Generali (che detiene il 50,17 di Banca Generali) con l'accordo di non venderle per un anno.

