La necessità di riscoprirsi cristiani

Ilgiornale.it - La necessità di riscoprirsi cristiani Giovanni Paolo e Benedetto, ognuno per la sua strada, sono partiti dal centro, inteso in senso geografico ma ancor più spirituale. La via di Francesco è stata diversa 🔗 Ilgiornale.it

Se ne parla anche su altri siti

Catacomba di Villagrazia di Carini, visite guidate con gli archeologi alla scoperta degli affreschi dei primi cristiani - In inverno continuano le aperture alla catacomba paleocristiana di Villagrazia di Carini, aperta tutte le domeniche, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, con visite guidate ogni ora, fino a un'ora prima della chiusura. Con i suoi oltre 3.500 metri quadrati di superficie scavata, la catacomba... 🔗palermotoday.it

Giancarlo Giorgetti: Necessità di Sostenere il Credito alle PMI e la Biodiversità Bancaria - "Parliamo del credito ai piccoli e medi imprenditori, non può uno che fa politica nella Lega non considerare che tutto quello che è venuto avanti, in base a delle regole scritte nelle tavole della legge, e cioè che il sistema bancario deve essere fatto soltanto da grandi banche, che queste grandi banche fanno grandissimi profitti, però forse si dimenticano di fare quello per cui sono nate e cioè fare credito alle imprese e soprattutto alle piccole e medie imprese. 🔗quotidiano.net

Sicurezza del territorio, la Democrazia cristiana: "Delocalizzare è diventata una necessità" - La politica regionale vede nella delocalizzazione l'unica soluzione per la sicurezza del territorio fluviale. La Democrazia cristiana (Dc di Ravenna) denuncia la grave sottovalutazione da parte della politica regionale riguardo alla manutenzione degli argini e alla gestione del territorio... 🔗ravennatoday.it

Approfondimenti da altre fonti

La necessità di riscoprirsi cristiani. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne