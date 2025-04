La ‘nduja di Spilinga conquista la Frühlingsfest di Monaco | verso l’Oktoberfest e nuovi sbocchi commerciali in Germania

'nduja di Spilinga fa il suo debutto ufficiale in uno dei contesti gastronomici più prestigiosi d'Europa: la Frühlingsfest di Monaco di Baviera, la celebre versione primaverile dell'Oktoberfest, in corso dal 26 aprile all'11 maggio.A rappresentare l'eccellenza calabrese è stato Franco Barbalace, che ha annunciato la presenza del celebre salume piccante nell'ambito della manifestazione grazie a una sinergia istituzionale con il Consolato Italiano di Monaco, guidato dal Console Sergio Maffettone.L'iniziativa, sostenuta dal Comune di Spilinga e dal suo sindaco, ha coinvolto attivamente i produttori locali, che hanno inviato i propri prodotti in Germania per l'evento. Tra le aziende partecipanti figurano: Artigianato della 'nduja, Tauli, Livasì, San Donato, Bellantone, Rachele, 'nduja Miceli, La Spilingese, Monte Poro, Macellerie Pontoriero e Fiamingo.

