La nave scuola fortunatamente sfumata

Ilgiornale.it Ilgiornale.it - La nave scuola (fortunatamente) sfumata Per sfoghi, consigli e persino per pessimi esempi, scrivetemi all'indirizzo: [email protected]

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Una nave scuola per la pace salpa per il Mediterraneo - Una nave scuola per la pace salpa per il Mediterraneo. Il veliero partirà dal porto di Barcellona con tappe di incontro e di dialogo da Malta a Cipro. Servizio di Rita Salerno The post Una nave scuola per la pace salpa per il Mediterraneo first appeared on TG2000. 🔗tv2000.it

L’album fotografico della principessa Leonor di Spagna a bordo della sua nave scuola - La principessa, insieme agli altri cadetti della marina militare e all’equipaggio della Juan Sebastián Elcano, ha attraversato lo stretto di Magellano, completando così la prima metà del suo viaggio 🔗vanityfair.it

Napoli, studentessa 17enne morta per un malore in nave: era in gita con la scuola - Tragedia in gita scolastica. Una ragazza di 17 anni, studentessa dell'istituto superiore per geometri Manetti-Porciatti di Grosseto, è morta sul traghetto che da Napoli doveva... 🔗ilmattino.it

Su questo argomento da altre fonti

La nave scuola (fortunatamente) sfumata - Buongiorno dottoressa Valeria Braghieri, le scrivo per raccontarmi un po’, per riferirle uno stato emotivo che da qualche tempo mi fa soffrire, si tratta del «rimpianto». Le vorrei chiedere un parere, ... 🔗ilgiornale.it

Amerigo Vespucci: com'è fatta la nave scuola della Marina militare - La nave scuola Amerigo Vespucci è una delle più riconoscibili e riconosciute al mondo, tanto da essere spesso definita come "la più bella del mondo". E quest'anno è forte il legame tra il ... 🔗gazzetta.it

Nave Amerigo Vespucci a Venezia, si prepara festa sull'acqua - (ANSA) - VENEZIA, 15 MAR - Per la leggendaria nave scuola della Marina Militare Italiana, che sarà ormeggiata a Riva San Biasio a Castello dal 27 al 31 marzo, il Comune di Venezia sta ... 🔗msn.com