La mostra personale di Anna Maria Terracini alla Galleria AccorsiArte di Torino

Galleria AccorsiArte di Torino, Via Fratelli Calandra 9 , la mostra personale della straordinaria Artista Anna Maria Terracini a cura della Dott.sa Daniela Accorsi - AccorsiArte La mostra è aperta al pubblico con ingresso gratuito. 🔗 Torinotoday.it - La mostra personale di Anna Maria Terracini alla Galleria AccorsiArte di Torino Venerdì 9 maggio si apre al pubblico dalle ore 18.30 presso ladi, Via Fratelli Calandra 9 , ladella straordinaria Artistaa cura della Dott.sa Daniela Accorsi -Laè aperta al pubblico con ingresso gratuito. 🔗 Torinotoday.it

