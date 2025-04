La mostra che celebra San Gennaro nella Chiesa di Santa Marta

Gennaro memoria e profezia di un popolo alla ricerca del sacro”. nella Chiesa di Santa Marta una mostra celebra arte, fede e tradizione per un racconto tridimensionale lungo cinque secoli. Fino al 30 settembre 2025 – ingresso gratuito. È un viaggio emozionante tra la devozione e la meraviglia, tra la storia e l’arte popolare, . 🔗 2anews.it - La mostra che celebra San Gennaro nella Chiesa di Santa Marta “Sanmemoria e profezia di un popolo alla ricerca del sacro”.diunaarte, fede e tradizione per un racconto tridimensionale lungo cinque secoli. Fino al 30 settembre 2025 – ingresso gratuito. È un viaggio emozionante tra la devozione e la meraviglia, tra la storia e l’arte popolare, . 🔗 2anews.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Sinagra celebra il suo patrono, "San Leone nell’Arte" si apre con l'inaugurazione di una mostra - Torna "San Leone nell’Arte", il concorso creativo organizzato e curato dalla Pro Loco di Sinagra, in collaborazione con il comune di Sinagra e l’Unpli, iniziativa che scaturisce dall’amore profondo per l’arte e per la storia di questo luogo magico e che ha l’obiettivo di valorizzare bellezze e... 🔗messinatoday.it

“San Gennaro memoria e profezia di un popolo alla ricerca del sacro”, la mostra presepiale allestita nella Chiesa di Santa Marta - La mostra “San Gennaro memoria e profezia di un popolo alla ricerca del sacro” sarà presentata nella Chiesa di Santa Marta. Martedì 29 aprile, alle 18.00, nella Chiesa di Santa Marta, in via San Sebastiano 1, sarà presentata alla stampa la mostra “San Gennaro memoria e profezia di un popolo alla ricerca del sacro”, frutto […] 🔗2anews.it

San Valentino ai Musei civici. Una mostra celebra i grandi amori - A San Valentino l’amore passa anche dai Musei Civici di Monza. Proprio domani sarà inaugurata la mostra “Grandi Amori- Passione e sentimento nelle opere dei Musei Civici di Monza", una rassegna che espone una ricca selezione di opere conservate nelle collezioni. Oltre 50 pezzi tra stampe antiche e dipinti accompagneranno il visitatore in un percorso che rievoca i grandi amori della storia, del mito, della letteratura. 🔗ilgiorno.it

Se ne parla anche su altri siti

'San Gennaro memoria e profezia', mostra presepiale a Napoli; Napoli, arriva la mostra “San Gennaro memoria e profezia di un popolo alla ricerca del sacro”; Festa di San Gennaro: Cosa fare a Napoli il 19 Settembre; Chi è devoto a San Gennaro? - Mostra - Napoli - Museo del Museo del Tesoro di San Gennaro. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Napoli, arriva la mostra “San Gennaro memoria e profezia di un popolo alla ricerca del sacro” - È un viaggio emozionante tra la devozione e la meraviglia, tra la storia e l’arte popolare, tra la fede di un popolo e la sua straordinaria capacità di narrare il sacro ... 🔗ilmattino.it

"San Gennaro memoria e profezia", mostra presepiale a Napoli - È un viaggio tra la devozione e la meraviglia, tra la storia e l'arte popolare, tra la fede di un popolo e la sua capacità di narrare il sacro attraverso il presepe quello proposto con la mostra d'art ... 🔗ansa.it

la mostra su San Gennaro a Napoli: arte presepiale e fede raccontano la storia del santo patrono - La mostra a Napoli nella chiesa di Santa Marta celebra San Gennaro attraverso presepi, documenti storici e installazioni che uniscono devozione, arte popolare e memoria culturale fino al 30 settembre ... 🔗gaeta.it