La mossa di Mediobanca per rimettere a Cuccia gli amici del governo Meloni

Mediobanca, è stata interpretata da più parti come il tentativo finale di Francesco Gaetano Caltagirone e degli eredi di Leonardo Del Vecchio (Delfin) – grandi azionisti sia di Mps, sia di Mediobanca – di prendere il controllo delle Assicurazioni Generali, di cui pure sono soci, ma senza poteri. Caltagirone e Delfin hanno perso tutti gli assalti lanciati finora alle Generali, compreso l’ultimo del 24 aprile, respinti dal mercato e dalla stessa Mediobanca che, forte della storica quota del tredici per cento nel capitale del Leone, ha sempre catalizzato il voto dei grandi soci istituzionali, fondi comuni pensioni vincendo così tutte le battaglie assembleari. Ecco allora la grande idea del gennaio scorso: prendere le Generali passando dalla strada più lunga, cioè dalla conquista di Mediobanca, utilizzando il cavallo di Troia dell’Ops (offerta pubblica di scambio) di Mps. Linkiesta.it - La mossa di Mediobanca per rimettere a Cuccia gli amici del governo Meloni Leggi su Linkiesta.it L’offerta lanciata il 24 gennaio scorso, con la quale il Monte dei Paschi vuole conquistare, è stata interpretata da più parti come il tentativo finale di Francesco Gaetano Caltagirone e degli eredi di Leonardo Del Vecchio (Delfin) – grandi azionisti sia di Mps, sia di– di prendere il controllo delle Assicurazioni Generali, di cui pure sono soci, ma senza poteri. Caltagirone e Delfin hanno perso tutti gli assalti lanciati finora alle Generali, compreso l’ultimo del 24 aprile, respinti dal mercato e dalla stessache, forte della storica quota del tredici per cento nel capitale del Leone, ha sempre catalizzato il voto dei grandi soci istituzionali, fondi comuni pensioni vincendo così tutte le battaglie assembleari. Ecco allora la grande idea del gennaio scorso: prendere le Generali passando dalla strada più lunga, cioè dalla conquista di, utilizzando il cavallo di Troia dell’Ops (offerta pubblica di scambio) di Mps.

