La morfologica smentisce le anticipazioni | svelato il sesso del figlio di Ignazio Boschetto

La morfologica ha ribaltato tutto: il figlio di Ignazio Boschetto e Michelle Bertolini sarà un maschietto e si chiamerà Gabriele. Dopo l'annuncio iniziale in cui la coppia diceva di aspettare una bambina, il cantante de Il Volo ha condiviso sui social il nuovo aggiornamento con ironia e tenerezza. "Non poteva che essere nostro figlio, inizia a farci scherzetti prima di nascere! Chissà da chi avrà preso?!", si legge nel post in cui Ignazio e Michelle svelano la sorpresa. Per la coppia, sposata dallo scorso settembre, si tratta del primo figlio.

