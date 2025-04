La misteriosa Bergamo sotterranea degli acquedotti romani- Il podcast

Bergamo SEGRETA. Nella sesta puntata di Bergamo Segreta Roberto Vitali insieme a Cristiana Vezzoli vanno alla scoperta della fitta e intricata rete sotterranea degli acquedotti romani in Città Alta che in parte sono ancora visibili. Ecodibergamo.it - La misteriosa Bergamo sotterranea degli acquedotti romani- Il podcast Leggi su Ecodibergamo.it SEGRETA. Nella sesta puntata diSegreta Roberto Vitali insieme a Cristiana Vezzoli vanno alla scoperta della fitta e intricata retein Città Alta che in parte sono ancora visibili.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Clusone (Bergamo), cadavere carbonizzato trovato nell’abitacolo di un’auto in fiamme per strada, identità da accertare – VIDEO - Ritrovato un corpo carbonizzato all’interno dell’abitacolo di un’auto in fiamme a Clusone. Sono intervenuti Vigili del Fuoco e Carabinieri, che indagano sull’identità della vittima Trovato un cadavere completamente carbonizzato all’interno di un abitacolo di un’auto in fiamme a Clusone, in pr 🔗ilgiornaleditalia.it

Alzano Lombardo (Bergamo), trovato il cadavere di una giovane donna sul greto del fiume Serio: indagano i carabinieri - Il cadavere di una donna tra i 30 e i 35 anni è stato trovato questa mattina – domenica 6 aprile – ad Alzano Lombardo (Bergamo), nel greto del fiume Serio. L’allarme è stato lanciato da un passante poco dopo le 10: sul posto sono intervenuti i carabinieri, i mezzi del soccorso sanitario e i vigili del fuoco. Non si conosce ancora l’identità della donna né la dinamica dei fatti. Al momento sono in corso le indagini dei carabinieri e sulla morte non si esclude alcuna ipotesi. 🔗open.online

Commercio: Viscardi riconfermato alla guida del Duc di Bergamo - IL NUOVO MANDATO. È bis per Nicola Viscardi, confermato per i prossimi tre anni manager del Duc, il Distretto urbano del Commercio. 🔗ecodibergamo.it

Cosa riportano altre fonti

La misteriosa Bergamo sotterranea degli acquedotti romani- Il podcast; Giù nel tombino alla scoperta della Bergamo Sotterranea. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Bergamo sotterranea - Un'esperienza unica alla scoperta dei luoghi sotterranei di Bergamo, dove la storia si svela tra tombe antiche, affreschi secolari e simboli misteriosi, guidati da esperti narratori che ci ... 🔗ecodibergamo.it

Bergamo sotterranea - A Bergamo si nascondono dei luoghi sotterranei antichissimi e pieni di mistero, dove la storia è passata e si è impressa nelle loro pietre. Nell'oscurità di questi luoghi scopriremo tombe in ... 🔗ecodibergamo.it

Nuova apertura della Bergamo sotterranea e di quella dall’alto - Dai primi di aprile a ottobre riaprono al pubblico la Bergamo sotterranea e quella dall’alto. Sarà possibile effettuare un piacevole e suggestivo itinerario che consente di conoscere alcuni ... 🔗bergamonews.it