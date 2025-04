La malattia di Huntington che ha colpito 600 pugliesi | altri 2500 a rischio a Casa Sollievo il centro di ricerca

malattia di Huntington è rara, genetica, neurodegenerativa, ereditaria, trasmissibile a ciascun figlio con un rischio del 50%. Colpisce gli individui nella loro capacità di muoversi, di pensare, di comportarsi, determinando spesso veri. 🔗 Foggiatoday.it - La malattia di Huntington che ha colpito 600 pugliesi: altri 2500 a rischio, a Casa Sollievo il centro di ricerca Lirh Puglia rilancia il suo impegno accanto alle famiglie Ladiè rara, genetica, neurodegenerativa, ereditaria, trasmissibile a ciascun figlio con undel 50%. Colpisce gli individui nella loro capacità di muoversi, di pensare, di comportarsi, determinando spesso veri. 🔗 Foggiatoday.it

Cosa riportano altre fonti

Che cos’è la SLA, la malattia che ha colpito l’attore Eric Dane - La notizia annunciata dallo stesso Eric Dane, celebre per il ruolo di “McSteamy” in Grey’s Anatomy, ha suscitato l’interesse e l’attenzione di tutti sulla SLA, Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA), malattia neurodegenerativa rara ma famosa per la sua evoluzione rapida e per la disabilità grave che comporta. Colpisce ogni anno circa 2-3 persone ogni 100.000 abitanti. Celebri altri casi di Sla riguardano Stephen Hawking, il famoso fisico teorico che ha convissuto con la malattia per oltre 50 anni, uno dei pochi caso di lunga sopravvivenza. 🔗iodonna.it

Polmonite bilaterale: cause, terapie e sintomi della malattia che ha colpito Papa Francesco - Papa Francesco, ricoverato da venerdì all'ospedale Policlinico Gemelli di Roma, ha una polmonite bilaterale; una condizione seria che richiede attenzione medica tempestiva e appropriata 🔗vanityfair.it

Bruce Willis, da uno studio italiano possibile terapia per rallentare la malattia che l’ha colpito - (Adnkronos) – Dagli endocannabinoidi una possibile terapia per rallentare la progressione della demenza frontotemporale, patologia che ha colpito la star di Hollywood Bruce Willis (69 anni). Un nuovo studio condotto presso la Fondazione Santa Lucia Irccs di Roma ha dimostrato un miglioramento delle condizioni cliniche – potrebbe rallentare la progressione dei sintomi – nei pazienti […] 🔗periodicodaily.com

Ne parlano su altre fonti

