La lotta contro il granchio blu passa dalla gastronomia | Ecco la linea di pasta fresca Blufood

Riduzione Iva sulle ostriche: Lollobrigida sostiene gli acquacoltori contro il granchio blu - L'obiettivo è quello di abbassare l'Iva sulle ostriche per contrastare il prezzo e mettere più utenti possibili nella condizione di poter acquistare questo prodotto che non deve essere di lusso, ma è un prodotto sano che viene da un prezioso lavoro degli acquacoltori e può mettere in condizione di creare ricchezza e reddito per queste categorie che sono per noi strategiche ed importanti". A dirlo è il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida durante la degustazione di ostriche al Senato promossa dal presidente del senatore di FdI Alberto Balboni. 🔗quotidiano.net

Ostriche contro il granchio blu, un business da 60 milioni - L’ipotesi di riconversione degli allevamenti di vongole in allevamenti ostriche sta guadagnando attenzione, perché il settore della molluschicoltura italiana si trova di fronte a un bivio: reagire all’invasione del granchio blu con strategie di contenimento o ripensare interamente il proprio modello produttivo? Tra investimenti onerosi, tempi lunghi e dinamiche di mercato differenti, la trasformazione non è così semplice come potrebbe sembrare. 🔗quifinanza.it

Pesca e lotta al granchio blu, la Regione valuta uno stanziamento straordinario - La Regione Emilia-Romagna valuterà “uno stanziamento integrativo straordinario per il mantenimento e il ripristino dell’idrodinamicità della Sacca di Goro, che sarà esaminato nei mesi imminenti con la legge di assestamento di bilancio, in relazione all’emergenza che sta attraversando l’area”. A... 🔗ferraratoday.it

Pesca, l'esperto: "Lotta al granchio blu con spigole e anguille" - E' scattato un vero e proprio allarme granchio blu, il killer delle vongole, nel nord Adriatico, con un'espansione sempre più evidente sul Delta del Po. E mentre i pescatori attendono con ansia l ... 🔗adnkronos.com

La lotta al granchio blu? Si fa abbassando l’Iva sulle ostriche - Sono due anni che il granchio blu mette in ginocchio gli allevamenti italiani di cozze e vongole. E dopo gli incentivi per le reti di protezione, le agevolazioni alla cattura dei crostacei ... 🔗msn.com

Ostriche contro il granchio blu, un business da 60 milioni - L’ipotesi di riconversione degli allevamenti di vongole in allevamenti ostriche sta guadagnando attenzione, perché il settore della molluschicoltura italiana si trova di fronte a un bivio: reagire all ... 🔗quifinanza.it