La lite gli spari e il colpo che uccide il figlio | la ricostruzione dell’omicidio a San Gregorio di Catania

spari e il colpo di pistola che uccide il figlio 23enne, Carlo Lo Verde. La ricostruzione della dinamica dell'omicidio di San Gregorio di Catania. 🔗 La rissa scoppiata durante una festa a Villa Heaven e l'imprenditore di 62 anni che interviene per sedarla, poi glie ildi pistola cheil23enne, Carlo Lo Verde. Ladella dinamica dell'omicidio di Sandi. 🔗 Fanpage.it

Su altri siti se ne discute

Altre fonti ne stanno dando notizia

Catania, spara per fermare una lite e uccide per errore il figlio di 23 anni; La lite, gli spari e il colpo che uccide il figlio: la ricostruzione dell’omicidio a San Gregorio di Catania; VIDEO | La lite e gli spari, così è morto il 23enne Carlo La Verde: le immagini dal luogo della tragedia; Sparatoria a Catania, padre uccide il figlio di 23 anni durante una festa e ferisce l'amico. «Voleva fermare u. 🔗Ne parlano su altre fonti

Lite durante una festa nel catanese, padre spara e uccide il figlio - PALERMO – Una lite scoppiata nel corso di una festa ha portato un uomo di 60 anni a sparare dei colpi di pistola uccidendo il figlio di 23 anni. È accaduto a San Gregorio di Catania. Sul posto ci sono ... 🔗dire.it

Catania, uccide il figlio con un colpo di pistola durante una festa: non sopportava il baccano - Un ragazzo di 23 anni è stato ucciso dal padre, al culmine di una lite scoppiata durante una festa privata in una villa di San Gregorio a Catania. In base a una prima ricostruzione, il ragazzo, insiem ... 🔗informazione.it

Sparatoria durante una festa nel Catanese, padre uccide figlio 23enne - È successo a San Gregorio di Catania dopo una lite. Ferito anche un amico della vittima. Indagano i carabinieri ... 🔗tg24.sky.it