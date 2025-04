La Juventus rinnova a sorpresa il contratto di Milik | cosa prevede l’accordo proposto da Giuntoli

Milik rinnoverà a sorpresa di un altro anno il suo contratto con la Juventus. Si tratta di una strategia economica del club che spalmerà il suo stipendio in due stagione tentando poi la risoluzione. 🔗 Arekrinnoverà adi un altro anno il suocon la. Si tratta di una strategia economica del club che spalmerà il suo stipendio in due stagione tentando poi la risoluzione. 🔗 Fanpage.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Calciomercato Juventus: mossa a sorpresa per l’ex obiettivo bianconero. Vogliono rinnovargli il contratto! Ultimissime - di Redazione JuventusNews24Calciomercato Juventus: scenario nuovo per l’ex obiettivo bianconero. Vogliono rinnovargli il contratto! Novità Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, il Bologna avrebbe in mente di rinnovare il contratto di Sam Beukema, attualmente in scadenza nel 2027. Il difensore è stato a lungo accostato al calciomercato Juventus per la sessione di gennaio. Nessuna trattativa avviata per il calciatore al momento, ma visto l’interesse ora di Inter e Napoli, la società rossoblù non vuole farsi trovare impreparata e vuole blindare il suo giocatore, ritenuto ... 🔗juventusnews24.com

Vlahovic Juventus verso l’addio? Dalla situazione relativa al contratto ai piani futuri del club: cosa succederà a giugno - di Redazione JuventusNews24Vlahovic Juventus verso l’addio? Dalla situazione relativa al contratto in scadenza nel 2026 ai piani futuri del club: cosa succederà a giugno Il futuro di Dusan Vlahovic pare essere sempre più lontano dalla Juventus. A confermarlo è l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che svela anche quelli che dovrebbero essere i piani del club bianconero in vista dell’estate ormai alle porte. 🔗juventusnews24.com

Liverpool, che sorpresa: Salah vicino al rinnovo del contratto - Il Liverpool è sempre più vicino al titolo di campione d`Inghilterra, ma le buone notizie per i tifosi dei Reds non finiscono qui. Infatti il... 🔗calciomercato.com

Se ne parla anche su altri siti

La Juventus rinnova a sorpresa il contratto di Milik: cosa prevede l'accordo proposto da Giuntoli; Juve, rinnovo a sorpresa: Milik prolunga fino al 2027; Sorpresa Milik, la Juve gli rinnova il contratto fino al 2027; Juventus, Milik rinnova a sorpresa: i dettagli e il motivo. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

La Juventus rinnova a sorpresa il contratto di Milik: cosa prevede l’accordo proposto da Giuntoli - Arek Milik rinnoverà a sorpresa di un altro anno il suo contratto con la Juventus. Si tratta di una strategia economica del club che spalmerà il suo stipendio in due stagione tentando poi la ... 🔗fanpage.it

Sorpresa Milik, la Juve gli rinnova il contratto fino al 2027 - Sabato 19/4 Domenica 20/4 Lunedì 21/4 Martedì 22/4 Mercoledì 23/4 Giovedì 24/4 Venerdì 25/4 Sabato 26/4 Domenica 27/4 Lunedì 28/4 Martedì 29/4 Mercoledì 30/4 Giovedì 1/5 Venerdì 2/5 Sabato 3/5 Domenic ... 🔗repubblica.it

Juventus, Milik rinnova a sorpresa: i dettagli e il motivo - Arkadiusz Milik si appresta a rinnovare il proprio contratto con la Juventus. L`attaccante polacco si è accordato per prolungare la scadenza (attualmente fissata. 🔗msn.com