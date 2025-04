La Ice Bucket Challenge è tornata | ecco perché dopo dieci anni è di nuovo virale

dopo dieci anni è tornata virale la Ice Bucket Challenge, la sfida social che consiste nel gettarsi in testa un secchio di acqua gelata. Anche questa volta ha un obiettivo benefico: raccogliere fondi per la salute mentale. 🔗 la Ice, la sfida social che consiste nel gettarsi in testa un secchio di acqua gelata. Anche questa volta ha un obiettivo benefico: raccogliere fondi per la salute mentale. 🔗 Fanpage.it

L’ice bucket challenge è tornato: la sfida a colpi di secchiate diventa una campagna per la salute mentale - Nel 2014 era diventato il tormentone più seguito dei social, tanto dai vip quanto dagli utenti con poche manciate di follower. Oggi, a più di dieci anni di distanza, torna l’ice bucket challenge. Il rituale è sempre lo stesso: bagnarsi con una secchiata di acqua gelida, riprendersi in video e passare il testimone a qualcun altro affinché faccia altrettanto. All’epoca, la campagna era stata lanciata per promuovere una raccolta fondi per la ricerca sulla Sla. 🔗open.online

