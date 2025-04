La gustosa e colorata torta made in Valsassina che ha conquistato Torino

Torino. È un successo di notevole prestigio quello ottenuto dagli allievi della scuola alberghiera della Valsassina, protagonisti nel capoluogo piemontese alla 26esima edizione del concorso Dolci ricordi, organizzato dall’associazione Piazza dei mestieri e dal Centro di. 🔗 Leccotoday.it - La gustosa e colorata torta made in Valsassina che ha conquistato Torino Il Cfpa Casargo trionfa a. È un successo di notevole prestigio quello ottenuto dagli allievi della scuola alberghiera della, protagonisti nel capoluogo piemontese alla 26esima edizione del concorso Dolci ricordi, organizzato dall’associazione Piazza dei mestieri e dal Centro di. 🔗 Leccotoday.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Made in Italy, lodigiani protagonisti - Lodigiano protagonista nella giornata del “Made in Italy” promossa martedì scorso a Roma del ministero in collaborazione con le Confederazioni dell’artigianato e della Piccola e media impresa e incentrato sul tema “Ruolo delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali ed industriali”. Mauro Sangalli, portavoce di Casartigiani, è intervenuto a Palazzo Piacentini in via Veneto insieme al presidente dell’associazione Giacomo Basso. 🔗ilgiorno.it

Scatta l'allarme sul vino: perché è a rischio il Made in Italy - A Casa Coldiretti confronto tra le principali cantine italiane su dazi Usa, vino dealcolato e consumo responsabile. Il settore chiede un intervento urgente alle istituzioni: “L’export verso gli Stati Uniti vale 2 miliardi, non possiamo permetterci di perderlo” 🔗ilgiornale.it

Stop a Google dopo i dazi, ho provato le alternative europee per sostituire i servizi Made in Usa - I dazi introdotti dall'amministrazione statunitense stanno spingendo l’Unione Europea (e non solo) a valutare contromisure più rigide verso le esportazioni statunitensi, in particolare nel settore dei servizi digitali. Restrizioni che potrebbero impattare anche sui colossi tech americani, Google... 🔗europa.today.it

Su questo argomento da altre fonti

La gustosa e colorata torta made in Valsassina che ha conquistato Torino. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

La gustosa e colorata torta made in Valsassina che ha conquistato Torino - Dopo il successo a Bormio, gli allievi del Cfpa Casargo sbancano anche il concorso Dolci Ricordi in Piemonte. Silverij: "La nostra scuola è sempre più un’eccellenza" ... 🔗leccotoday.it

Torta salata con verdure: la ricetta del piatto unico gustoso e colorato - . Questa torta salata si caratterizza per il sapore ricco ed equilibrato, e la piacevole consistenza che varia dal leggermente croccante della pasta sfoglia alla cremosità del ripieno, soffice e ... 🔗msn.com

TORTA MARMORIZZATA SENZA UOVA: perfetta per la colazione di tutta la famiglia - Se volete servire a colazione una torta gustosa, invitante e leggera, provate la torta marmorizzata senza uova e burro. Alzi la mano chi non adora una torta gustosa, ma allo stesso tempo leggera, così ... 🔗mammeincucina.it