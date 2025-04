La guerra delle carte bollate per Sanremo 2026 | la sfida per il Festival tra la Rai e la Riviera ora si gioca all’Ufficio Brevetti

guerra delle carte bollate infiamma lo scontro a distanza tra Viale Mazzini e la Riviera. Un clima rovente con al centro il futuro del Festival di Sanremo, dopo la sentenza del Tar della Liguria contro l’affidamento diretto alla Rai, in attesa della pronuncia del Consiglio di Stato il prossimo 22 maggio dopo il ricorso dell’azienda pubblica.Il comune della città dei fiori ha intanto pubblicato il bando di gara per la ricerca di un partner al quale affidare le edizioni dal 2026 al 2028, con una possibile deroga di due anni. Ha inserito una clausola antiflop, ponendo di fatto una soglia intorno al 45-50% di share, ha chiesto all’emittente che si aggiudicherà la gara di sborsare il 30% in più, almeno 6,5 milioni all’anno, e l’1% sugli introiti legati alla pubblicità e allo sfruttamento dei marchi. 🔗 Ilfattoquotidiano.it - La guerra delle carte bollate per Sanremo 2026: la sfida per il Festival tra la Rai e la Riviera ora si gioca all’Ufficio Brevetti Lainfiamma lo scontro a distanza tra Viale Mazzini e la. Un clima rovente con al centro il futuro deldi, dopo la sentenza del Tar della Liguria contro l’affidamento diretto alla Rai, in attesa della pronuncia del Consiglio di Stato il prossimo 22 maggio dopo il ricorso dell’azienda pubblica.Il comune della città dei fiori ha intanto pubblicato il bando di gara per la ricerca di un partner al quale affidare le edizioni dalal 2028, con una possibile deroga di due anni. Ha inserito una clausola antiflop, ponendo di fatto una soglia intorno al 45-50% di share, ha chiesto all’emittente che si aggiudicherà la gara di sborsare il 30% in più, almeno 6,5 milioni all’anno, e l’1% sugli introiti legati alla pubblicità e allo sfruttamento dei marchi. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Clima rovente a Sanremo, la Rai diffida il Comune e scoppia la guerra dei marchi: cosa sta succedendo - Il clima si fa rovente e il futuro del Festival di Sanremo ritorna al centro della scena. Dopo la sentenza del Tar della Liguria contro l’affidamento diretto alla Rai, in attesa della pronuncia del Consiglio di Stato il prossimo 22 maggio dopo il ricorso dell’azienda pubblica, il comune della città dei fiori ha pubblicato il bando di gara per la ricerca di un partner al quale affidare le edizioni dal 2026 al 2028, con una possibile deroga di due anni. 🔗ilfattoquotidiano.it

A Sanremo è guerra tra ristoranti. La denuncia di Confcommercio: "C'è chi abbassa troppo i prezzi. Un danno per tutta la città" - Sanremo non sarebbe Sanremo senza polemiche. Stavolta, però, al centro del dibattito non ci sono finiti cantanti o presentatori, bensì i ristoratori: gli uni contro gli altri in una sorta di guerra tra poveri ad accaparrarsi più avventori possibili. Come riporta il Secolo XIX ad essere contestata è la scelta di applicare prezzi calmierati per i pranzi e le cene degli addetti ai lavori, in particolare i dipendenti delle case discografiche, nel periodo della kermesse. 🔗gamberorosso.it

Gigi D’Alessio a Bruxelles vede Metsola e Fitto, la guerra all’intelligenza artificiale: «Comanderanno macchine senza cuore». I sospetti su Sanremo - C’è anche Gigi D’Alessio tra gli artisti che chiedono all’Unione europea più regole e magari qualche limite sull’uso dell’intelligenza artificiale nelle produzioni musicali. Il cantautore napoletano ha portato la protesta di molti artisti direttamente a Bruxelles. È stato lì che D’Alessio è stato ricevuto prima dalla presidente del Parlamento Ue, Roberta Metsola, e poi dal Commissario Ue alla Coesione e le Riforme, Raffaele Fitto. 🔗open.online

Ne parlano su altre fonti

La guerra delle carte bollate per Sanremo 2026: la sfida per il Festival tra la Rai e la Riviera ora si gioca…; Caos Sanremo 2026, la Rai diffida il Comune: scoppia la guerra dei marchi per il futuro del Festival; La «guerra dei Roses» fra gli eredi del mago di Arcella per terreni e immobili a Frascati; La guerra dell’acqua a una svolta. Il parere di Arera fa tremare l’Ato. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Rai e Sanremo, scoppia la guerra dei marchi: “Solo la tv pubblica può chiamarlo Festival” - Festival di Sanremo, la guerra è appena iniziata ... (RaiNews) Una battaglia a colpi di carte bollate a cui si aggiunge il Ceo della Fimi, la Federazione Industriale Musicale Italiana ... 🔗informazione.it

Sanremo, è guerra: "Il Festival senza Rai? Si ma bisogna spostarlo". Il comune avanza una pretesa assurda - Il presidente dell'AFI scuote il sistema: "Serve trasparenza, e Sanremo deve svegliarsi". Intanto il Comune rilancia e pretende il 20% dei posti all'Ariston. 🔗libero.it

Sanremo, è guerra: "Il Festival senza Rai? Si ma bisogna spostarlo". Il comune avanza una pretesa assurda - (RaiNews) Facebook Caos Sanremo 2026, la Rai diffida il Comune: scoppia la guerra dei marchi per il futuro del Festival È ufficialmente iniziata la battaglia a colpi di carte bollate tra gli ... 🔗informazione.it