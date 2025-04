La Grecia si accoda alla Germania e annuncia che chiederà all’Ue di attivare la clausola di salvaguardia per le spese militari

Dopo la Germania del neo-cancelliere Friedrich Merz, anche la Grecia si accoda e annuncia l'intenzione di chiedere all'Unione europea l'attivazione della "clausola di salvaguardia per le spese militari". A dare l'annuncio, che conferma la deriva bellicista dei Paesi Ue, è stato il ministro dell'Economia e delle Finanze, Kyriakos Pierrakakis.

Come spiegato all'agenzia di stampa greca Ana-Mpa, il capo della diplomazia di Atene ha sottolineato che soltanto applicando la clausola sarà possibile creare lo spazio fiscale necessario per coprire le spese per la Difesa nei prossimi anni, che — come chiesto dal presidente americano Donald Trump — per i Paesi Nato devono superare il 2% del Pil.

Germania, Merz annuncia principio di accordo con Spd per formare governo

Germania, Merz annuncia l'alleanza con l'Spd: "Governo di coalizione entro Pasqua"

