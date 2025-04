La giuria di Cannes 2025 presieduta da Juliette Binoche vede la presenza tra gli altri di Alba Rohrwacher e Halle Berry I dettagli

Cannes 2025 ha la sua giuria. Quella che, dal 13 maggio e fino al 24, dovrà scegliere quale film seguirà le orme di Anora, trionfatore l'anno scorso (da qui è cominciata la cavalcata conclusasi con l'Oscar come Miglior Film), e si porterà a casa la Palma d'Oro. La 78esima edizione della kermesse francese ha scelto una giuria internazionale di prestigio. Otto personalità di spicco del cinema mondiale affiancheranno la presidente Juliette Binoche nella valutazione dei 21 film in concorso.Sebbene tra le pellicole che vedremo la presenza italiana è risicata, tra le giurie, abbonda. Perché se Alba Rohrwacher fa parte della giuria del concorso principale, sua sorella Alice Rohrwacher, in passato premiata a Cannes in diverse occasioni, sarà la presidente della sezione trasversale Caméra d'or, dedicata alle opere prime presenti in tutto il Festival.

Festival di Cannes 2025, annunciata la giuria per la 78a edizione - Il Festival di Cannes 2025 ha formato una giuria d'eccezione per la sua 78a edizione, che include Halle Berry, Jeremy Strong e Payal Kapadia, la regista indiana di "All We Imagine as Light". La giuria, composta da attori, registi e autori, sarà composta anche dal regista sudcoreano Hong Sangsoo, dall'attrice italiana Alba Rohrwacher, dalla scrittrice franco-marocchina Leïla Slimani, dal regista, documentarista e produttore congolese Dieudo Hamadi e dal regista e produttore messicano Carlos Reygadas.

Alba Rohrwacher tra i membri della giuria del Festival di Cannes 2025 - Tra i membri della giuria del Festival di Cannes 2025, che sarà guidata da Juliette Binoche, ci sarà anche l'attrice italiana Alba Rohrwacher. I membri della giuria della 78esima edizione del Festival di Cannes sono stati svelati e tra i nomi degli artisti impegnati in questa edizione 2025 dell'evento cinematografico c'è anche l'attrice italiana Alba Rohrwacher. L'appuntamento per gli appassionati di cinema è in programma sulla Croisette dal 13 al 24 maggio.

Alba Rohrwacher nella giuria del Festival di Cannes 2025 - L'attrice italiana Alba Rohrwacher farà parte della Giuria del 78° Festival di Cannes. Come già annunciato, il gruppo di giurati sarà presieduto dall'attrice francese Juliette Binoche. Si uniranno a loro l'attrice e regista americana Halle Berry, la regista e sceneggiatrice indiana Payal Kapadia, la scrittrice franco-marocchina Leïla Slimani, nonché il regista, documentarista e produttore congolese Dieudo Hamadi, il regista e sceneggiatore coreano Hong Sangsoo, il regista, sceneggiatore e produttore messicano Carlos Reygadas e l'attore americano Jeremy Strong.

