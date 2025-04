’La giovinezza’ alla Casa del teatro Campitelli dialoga con Gradari

alla Casa del teatro di Faenza, gli appuntamenti del Kabarett a cura del teatro Due Mondi: si inizia oggi e domani con Denis Campitelli. "Ripartiamo con un progetto che tante soddisfazioni ci ha regalato gli anni scorsi. La Casa del teatro sarà trasformata in uno spazio accogliente con poltroncine e tavolini, bicchieri e luci soffuse, un luogo di socialità intima che ogni volta riserva sorprese e novità", spiega Alberto Grilli, direttore del teatro Due Mondi."Studi approfonditi, bozze di spettacoli in divenire, ricerche appassionate, desideri da realizzare e progetti ambiziosi costituiscono gli ingredienti che animano e arricchiscono il nostro Kabarett, rendendolo uno spazio privilegiato di curiosità, esplorazione e incontro. Qui il teatro diventa magia pura e atmosfera avvolgente, un luogo sospeso tra realtà e immaginazione".

