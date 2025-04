La giornata di Luis Enrique | mangia sei uova tre minuti nella piscina ghiacciata e addominali prima delle conferenze

Luis Enrique dovesse alzare il trofeo con il Psg a Monaco di Baviera il 31 maggio, "nessuno potrà negare al 54enne il suo posto tra le migliori menti tattiche in circolazione, nemmeno i suoi detrattori". Parola di Tom Allnutt che sul Times approfondisce la personalità del tecnico del Psg."I club della Premier League hanno notato Luis Enrique da anni, da quando l'Arsenal lo ha sondato per sostituire Unai Emery nel 2019, prima che il Tottenham Hotspur lo includesse nella rosa dei possibili allenatori per succedere ad Antonio Conte nel 2023, la stessa estate in cui il Chelsea lo ha contattato, quando nessuno dei due riteneva che fosse la scelta giusta. Probabilmente quell'istinto era corretto, anche se per la Premier League, che ha sempre apprezzato allenatori con carattere e carisma, Luis Enrique sarebbe stato perfetto".

Brest-Psg, Luis Enrique tiene Kvaratskhelia in panchina. Gioca Barcola dal 1? - Alle 18:30 iniziano gli spareggi di Champions League. Aprono le danze il Psg e il Brest, un derby tutto francese. Per questa prima partita in casa del Brest, Luis Enrique ha scelto di non giocarsi dal primo minuto la carta Kvaratskhelia. L’ex Napoli partirà dalla panchina. Dal primo Barcola, Dembele e Doue. Questa sera anche la Juventus in campo, contro il Psv. Parisiennes, Parisiens, votre onze du soir !#SB29PSG I @ChampionsLeague pic. 🔗ilnapolista.it

I perdenti della Champions League possono “creare pericoli e punteggi”, avverte Luis Enrique - 2025-02-10 19:45:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: Luis Enrique, manager di Paris Saint-Germain, ha affermato che il calcio è “pieno di sorprese” mentre i principianti europei tentano di battere i leader della Ligue 1 per la prima volta in più di 40 anni quando le squadre si incontrano martedì negli play-off della Champions League ( 17. 🔗justcalcio.com

Henry fa i complimenti a Luis Enrique: «Massimo rispetto. Ecco cosa mi hanno detto di lui» - Henry fa i complimenti a Luis Enrique: «Massimo rispetto. Ecco cosa mi hanno detto di lui» Thierry Henry si è espresso ai microfoni di CBS Sports sulla stagione del Paris Saint-Germain, reduce dal passaggio del turno in Champions League, soffermandosi in paricolare sul tecnico dei francesi Luis Enrique. PAROLE – «Conosco alcuni giovani che hanno […] 🔗calcionews24.com

