La giornalista ucraina morta nelle carceri russe Le hanno tolto anche gli organi

morta in una prigione russa. Nel luglio 2023 aveva raggiunto i territori occupati ad est per raccontare quello che stava succedendo in quelle zone. Dal 3 agosto dello stesso anno di lei non si è più saputo nulla. E’ ritornata cadavere in ucraina solo nel febbraio 2025, restituita in occasione di uno scambio. Avrebbe compiuto 29 anni a ottobre. Ora un’indagine fa luce sulla sua storia. L’hanno realizzata le autorità ucraine; l’Ukrainska Pravda, il giornale della freelance, si fa carico di raccontarla, senza tralasciare i dettagli, anche quelli crudi. A lei è dedicato il 'Progetto Viktoriia', iniziativa internazionale lanciata da Forbidden Stories con il coinvolgimento di organi di stampa di tutto il mondo - tra cui Guardian, Washington Post, Le Monde, Der Spiegel - per indagare sulle circostanze della prigionia di Roshchyna e sui civili ucraini tenuti prigionieri in Russia. 🔗 Quotidiano.net - La giornalista ucraina morta nelle carceri russe. “Le hanno tolto anche gli organi” Roma, 29 aprile 2025 – Il suo corpo, mummificato, era quasi irriconoscibile. Eppure i segni della tortura sono rimasti indelebili. Viktoriia Roshchyna, reporter per Ukrainska Pravda, èin una prigione russa. Nel luglio 2023 aveva raggiunto i territori occupati ad est per raccontare quello che stava succedendo in quelle zone. Dal 3 agosto dello stesso anno di lei non si è più saputo nulla. E’ ritornata cadavere insolo nel febbraio 2025, restituita in occasione di uno scambio. Avrebbe compiuto 29 anni a ottobre. Ora un’indagine fa luce sulla sua storia. L’realizzata le autorità ucraine; l’Ukrainska Pravda, il giornale della freelance, si fa carico di raccontarla, senza tralasciare i dettagli,quelli crudi. A lei è dedicato il 'Progetto Viktoriia', iniziativa internazionale lanciata da Forbidden Stories con il coinvolgimento didi stampa di tutto il mondo - tra cui Guardian, Washington Post, Le Monde, Der Spiegel - per indagare sulle circostanze della prigionia di Roshchyna e sui civili ucraini tenuti prigionieri in Russia. 🔗 Quotidiano.net

Anna Prokofieva, chi era la giornalista russa morta a 35 anni su una mina ucraina - Roma, 26 marzo 2025 – Aveva appena 35 anni la giornalista Anna Prokofieva, corrispondente militare dell'emittente russa "Pervyj Kanal" e Channel 1 uccisa oggi nella regione di Belgorod, al confine con l'Ucraina. La 35enne è morta mentre lavorava come reporter nella provincia di Belgorod, al confine con l'Ucraina, ha confermato l'emittente. Secondo quanto dichiarato, Prokofieva ha perso la vita quando il team con cui stava lavorando ha calpestato una mina. 🔗quotidiano.net

Terre rare in Ucraina: Kiev conferma l’accordo con gli Usa. Morta giornalista Ukrinform nei raid russi - Roma, 26 febbraio 2025 – Dopo le indiscrezioni di ieri, anche il premier ucraino Denys Shmyhal conferma l’accordo con gli Stati Uniti sulle terre rare. L’intesa prevede la creazione di un fondo di investimenti congiunto. Dopo le aperture di Putin, il ministro degli Esteri russo Lavrov torna a condannare l’ipotesi di invio di truppe europee come forze di pace. La proposta di Regno Unito e Francia “alimenta il conflitto anziché raffreddarlo”. 🔗quotidiano.net

Guerra in Ucraina, morta una giornalista russa. Nella notte Mosca ha lanciato 117 droni - La giornalista russa Anna Prokofieva, corrispondente di guerra della televisione Channel One, è morta a causa dell’esplosione di una mina nella regione di Belgorod, al confine con l’Ucraina. Lo ha riferito l’emittente Channel One. “La corrispondente di guerra di Channel One Anna Prokofieva è morta mentre svolgeva il suo dovere professionale. E’ successo nella regione di Belgorod, al confine con l’Ucraina”, ha affermato il canale televisivo. 🔗secoloditalia.it

Viktoriia Roshchyna, la denuncia dell’Ucraina: «Il suo corpo senza organi e con segni di tortura» - Secondo quanto denunciato dall'Ucraina, il corpo della giornalista Viktoriia Roshchyna restituito dalla Russia è «con segni di torture e senza organi». 🔗lettera43.it

Viktoriia Roshchyna, la giornalista ucraina catturata dai russi morta soffocata. «Tolti gli organi per nascondere segni delle torture» - Viktoriia Roshchyna, la giornalista ucraina catturata nell'Ucraina orientale, occupata dai russi, nel 2023 e trovata morta un anno dopo, è stata uccisa e torturata e le sono stati ... 🔗msn.com

La giornalista Victoria Roshchina è tornata nella sua Ucraina ma da morta: era stata arrestata dai russi - Victoria Roshchina è tornata nella sua Ucraina. Ma morta, dopo una durissima carcerazione. I resti della giornalista sono stati restituiti a Kiev. 🔗globalist.it