La Germania ha fretta di riarmarsi | chiesta la deroga al Patto di stabilità

Laverita.info - La Germania ha fretta di riarmarsi: chiesta la deroga al Patto di stabilità Il futuro governo non c’è ancora, ma il futuro cancelliere Merz scalpita e presenta i nuovi ministri: tutte figure scialbe e suoi fedelissimi. Ribadita la stretta sui migranti: «Faremo respingimenti massicci».Popolari a congresso oggi e domani. Tajani presenta una risoluzione sull’industria europea: «Bisogna invertire la rotta sul Green deal». Attesa anche la Von der Leyen.Lo speciale contiene due articoli. 🔗 Laverita.info

