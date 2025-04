La gelosia per l’arrivo del fratellino o della sorellina non va annientata | ecco perché secondo la psicoterapeuta 5 consigli per affrontare il problema

l’arrivo di un fratellino o una sorellina? Quali sono le strategie di comunicazione che i genitori devono assumere nei confronti del primogenito? l’arrivo di un fratellino o di una sorellina scatena molta preoccupazione nei genitori, in quanto rappresenta una fase delicata da affrontare per il primogenito. Il sentimento più scatenante che si manifesta, nella maggior parte dei casi, è la gelosia che implica comportamenti ostacolanti, spesso aggressivi e conflittuali. Tutto questo perché l’arrivo di un nuovo membro, comporta un riassestamento nell’equilibrio del nucleo familiare. La cosa più importante che i genitori possano fare è riconoscere questa emozione, senza minimizzarla, per dare modo al primogenito di poter manifestare ed esprimere il suo disagio. E’ fondamentale, come spiegano molti psicologi, psicoterapeuti, dedicare loro dei momenti individuali e coinvolgerli nei preparativi e nella gestione del nuovo arrivato in famiglia, senza che si senta emarginato. 🔗 Ilfattoquotidiano.it - “La gelosia per l’arrivo del fratellino o della sorellina non va annientata”: ecco perché secondo la psicoterapeuta. 5 consigli per affrontare il problema Come vive il primogenitodi uno una? Quali sono le strategie di comunicazione che i genitori devono assumere nei confronti del primogenito?di uno di unascatena molta preoccupazione nei genitori, in quanto rappresenta una fase delicata daper il primogenito. Il sentimento più scatenante che si manifesta, nella maggior parte dei casi, è lache implica comportamenti ostacolanti, spesso aggressivi e conflittuali. Tutto questodi un nuovo membro, comporta un riassestamento nell’equilibrio del nucleo familiare. La cosa più importante che i genitori possano fare è riconoscere questa emozione, senza minimizzarla, per dare modo al primogenito di poter manifestare ed esprimere il suo disagio. E’ fondamentale, come spiegano molti psicologi, psicoterapeuti, dedicare loro dei momenti individuali e coinvolgerli nei preparativi e nella gestione del nuovo arrivato in famiglia, senza che si senta emarginato. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

