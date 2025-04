La Ferrari 12Cilindri ottiene il Gold Award nell’ambito degli iF Design Award 2025

Ferrari 12Cilindri e la 12Cilindri Spider sono le uniche automobili ad aver ottenuto uno dei 75 prestigiosi Gold Award nell'ambito degli iF Design Award 2025. Tramite questo riconoscimento i giurati hanno inteso sottolineare "l'uso ingegnoso di elementi grafici che avvolgono le superfici 3D".

La Ferrari 12Cilindri premiata come "migliore auto di produzione" - Modena, 9 aprile 2025 – La Ferrari 12Cilindri è stata celebrata ieri con il prestigioso Car Design Award, uno dei più importanti riconoscimenti nel settore del design automobilistico. La cerimonia di premiazione, alla quale era presente il Chief design officer del Cavallino, Flavio Manzoni, si è svolta a Milano presso l'Adi Design Museum — il museo del capoluogo lombardo che ospita la collezione storica del Premio ‘Compasso d’oro’ — nel corso della Milano Design Week. 🔗ilrestodelcarlino.it

La Ferrari 12Cilindri ottiene il Gold Award nell'ambito degli iF Design Award 2025; Ferrari è la regina del design, il modello che batte tutti

