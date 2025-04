La Farnesina monitora la situazione in Spagna e Portogallo cittadini italiani contattati dopo il blackout

Spagna) (ITALPRESS) – La Farnesina continua a monitorare la situazione nella Penisola iberica a seguito del blackout elettrico nazionale con vasta interruzione delle forniture di energia elettrica, che ha avuto un significativo impatto sul traffico aeroportuale e ferroviario a lunga percorrenza in Spagna e in Portogallo, oltre a diffuse limitazioni dei servizi sanitari e di quelli bancari nei due Paesi.Attualmente si sono registrati su Dove Siamo nel Mondo circa 3.600 italiani in Spagna (di cui oltre 900 non residenti) e circa 580 in Portogallo (di cui oltre 260 non residenti). In Spagna l’energia elettrica è stata parzialmente ristabilita al nord e al sud, mentre il centro del Paese resta senza corrente. Il traffico portuale è regolare; quello aereo è operativo ma ridotto; il traffico ferroviario a lunga percorrenza è sospeso. 🔗 Unlimitednews.it - La Farnesina monitora la situazione in Spagna e Portogallo, cittadini italiani contattati dopo il blackout VALENCIA () (ITALPRESS) – Lacontinua are lanella Penisola iberica a seguito delelettrico nazionale con vasta interruzione delle forniture di energia elettrica, che ha avuto un significativo impatto sul traffico aeroportuale e ferroviario a lunga percorrenza ine in, oltre a diffuse limitazioni dei servizi sanitari e di quelli bancari nei due Paesi.Attualmente si sono registrati su Dove Siamo nel Mondo circa 3.600in(di cui oltre 900 non residenti) e circa 580 in(di cui oltre 260 non residenti). Inl’energia elettrica è stata parzialmente ristabilita al nord e al sud, mentre il centro del Paese resta senza corrente. Il traffico portuale è regolare; quello aereo è operativo ma ridotto; il traffico ferroviario a lunga percorrenza è sospeso. 🔗 Unlimitednews.it

Approfondimenti da altre fonti

Uomini armati attaccano gruppo di turisti in Kashmir: “Almeno 24 morti”. Farnesina monitora la situazione - Un gruppo di uomini armati ha aperto il fuoco su un gruppo di turisti nella regione contesa del Kashmir indiano. Ci sarebbero almeno 24 morti. Sono in corso le ricerche per rintracciare i responsabili dell'attacco. La Farnesina e l'ambasciata d'Italia in India: "Monitoriamo la situazione". 🔗fanpage.it

Uomini armati attaccano gruppo di turisti in Kashmir: “Almeno 24 morti”. Farnesina monitora la situazione - Un gruppo di uomini armati ha aperto il fuoco su un gruppo di turisti nella regione contesa del Kashmir indiano. Ci sarebbero almeno 24 morti. Sono in corso le ricerche per rintracciare i responsabili dell'attacco. La Farnesina e l'ambasciata d'Italia in India: "Monitoriamo la situazione".Continua a leggere 🔗fanpage.it

Spagna, com’è la situazione dopo il massiccio blackout? - La situazione è vicino alla normalità Dopo il caos per il massiccio blackout che ha colpito Spagna, Portogallo e parte della Francia la situazione è vicino alla normalità. Stando a quanto riporta Ansa, è stata ripristinata la corrente elettrica al 99%. Nella giornata di ieri si è generato il caos, negli aeroporti e nelle principali città. Ora, però l’allarme è rientrato, come ha reso noto questa mattina il gestore della rete elettrica spagnola Ree. 🔗361magazine.com

Ulteriori approfondimenti disponibili online

La Farnesina monitora la situazione in Spagna e Portogallo, cittadini italiani contattati dopo il blackout; Blackout in Spagna e Portogallo: le ultime notizie in diretta | Sanchez: Nessuna ipotesi esclusa; Blackout in Spagna, Portogallo e Francia. Disagi trasporti e Internet; Farnesina: situazione in Spagna e Portogallo a seguito del blackout. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

La Farnesina monitora la situazione in Spagna e Portogallo, cittadini italiani contattati dopo il blackout - VALENCIA (SPAGNA) (ITALPRESS) - La Farnesina continua a monitorare la situazione nella Penisola iberica a seguito del blackout elettrico nazionale con vasta interruzione delle forniture di energia ele ... 🔗msn.com

Blackout Spagna, le news. Ripristinata corrente in diverse zone. Sanchez: “Nessuna ipotesi esclusa” - Caos anche in Portogallo. Nel sud della Francia interruzioni per pochi minuti. Si indaga su un possibile attacco informatico. Operatore portoghese: “La causa ... 🔗repubblica.it