La famiglia di Peppa Pig si allarga in arrivo la sorellina

Peppa Pig sta per diventare sorella maggiore e condividerà questa emozionante novità con tutti i suoi piccoli fanNegli ultimi mesi la famiglia di Peppa Pig – la simpatica maialina protagonista dell’omonimo cartone animato in onda su Rai Yoyo – è stata al centro dell’attenzione, grazie a una tenera e inaspettata rivelazione. Il 27 febbraio scorso, mamma Pig ha svelato di essere in dolce attesa. La notizia ha fatto presto il giro del mondo, diventando virale e suscitando lo stupore e la curiosità di tutti. Sarà un maschietto o una femminuccia? Come si chiamerà? E quando nascerà? Bisognerà aspettare ancora un po’ per scoprire tutti i dettagli, ma è giunto il momento di svelare una oink-tastica novità. È ufficiale: Peppa Pig avrà una sorellina!I piccoli fan di Peppa potranno rivivere questa scoperta con Peppa e George attraverso un video speciale, in cui Peppa e George si chiedono se preferirebbero avere un fratellino o una sorellina. 🔗 Lopinionista.it - La famiglia di Peppa Pig si allarga, in arrivo la sorellina Pig sta per diventare sorella maggiore e condividerà questa emozionante novità con tutti i suoi piccoli fanNegli ultimi mesi ladiPig – la simpatica maialina protagonista dell’omonimo cartone animato in onda su Rai Yoyo – è stata al centro dell’attenzione, grazie a una tenera e inaspettata rivelazione. Il 27 febbraio scorso, mamma Pig ha svelato di essere in dolce attesa. La notizia ha fatto presto il giro del mondo, diventando virale e suscitando lo stupore e la curiosità di tutti. Sarà un maschietto o una femminuccia? Come si chiamerà? E quando nascerà? Bisognerà aspettare ancora un po’ per scoprire tutti i dettagli, ma è giunto il momento di svelare una oink-tastica novità. È ufficiale:Pig avrà una!I piccoli fan dipotranno rivivere questa scoperta cone George attraverso un video speciale, in cuie George si chiedono se preferirebbero avere un fratellino o una. 🔗 Lopinionista.it

