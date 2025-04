Lanazione.it - La due giorni di Star Event

Pisa diventa per un week end un grande set a cielo aperto, dove rivivere la saga leggendaria diWars. Torna il 3 e 4 maggio "", l’iniziativa dedicata alla saga ideata da George Lucas che regalerà un fine settimana di divertimento ed emozioni e che per la IX edizione si arricchisce di nuove attrazioni e appuntamenti, tra esibizioni dal vivo, combattimenti coreografici, costuming, LegoWars e Scuola Padwan. Lo spettacolo ricco di iniziative avrà luogo in Piazza XX Settembre, Logge di Banchi e Ponte di Mezzo, organizzato da Confcommercio Provincia di Pisa in collaborazione con Collego ed EmPisa, la compartecipazione della Camera di Commercio Toscana Nord Ovest – Terre di Pisa, il patrocinio e il contributo del Comune di Pisa, il contributo di Giusti Auto, Bcc Banco Fiorentino, la collaborazione di Royal Victoria Hotel e la partecipazione di Telethon, che sarà presente con un proprio stand.