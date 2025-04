La donna in questa foto è una levatrice torturata e violentata dai partigiani? No! Era una donna ebrea vittima dei nazisti a Leopoli

Circola da anni la presuntadi una “” dei: unadi Trausella (Torino) che sarebbe stata “trascinata” per strada e “da un numero imprecisato” di “eroi”. In realtà, lanon era italiana e lo scatto non è stato realizzato in Italia dopo il 1943. Si tratta di una delle tantedecontestualizzate dall’estrema destra contro i(altri esempi qui e qui), una bufala tornata a circolare il 25 aprile 2025.Per chi ha frettaLaviene associata senza prove a una presunta “dei”.Lo scatto è stato realizzato nel 1941 a, in Ucraina.Laera, una delle vittime deioccupanti appena giunti nella città ucraina.AnalisiLaviene condivisa con la seguente narrazione:Una delle tante vittime, tra Uomini, Donne, Bambini, Anziani, seviziate, torturate, stuprate, dove la MORTE era voluta come una liberazione alla fine delle atrocità subite. 🔗 Open.online