La difesa comune europea e l' intelligence | un libro per riflettere sul nostro futuro strategico

difesa comune europea in connessione con l'indispensabile attività d'intelligence

Perché l'Unione Europea è divisa sui finanziamenti per la difesa: il nodo del debito comune - L'Unione Europea sta pensando a delle modifiche al Patto di Stabilità per finanziare la spesa militare, ma i Paesi sono divisi. Gli Stati membri restano però divisi tra chi spinge per una strategia condivisa e chi si oppone fermamente a nuovi strumenti di indebitamento congiunto.

La difesa comune europea è un trucco o un mostro: per me la manifestazione di sabato va rifiutata - La debacle della segretaria del Pd al Parlamento Ue, dove nessuno del suo partito ha votato no al riarmo, è dovuta anche alla inconsistenza furbesca delle sue posizioni. Schlein afferma di essere contraria al piano di riarmo di 800 miliardi di Ursula von der Leyen, perché sarebbe distribuito tra i singoli eserciti nazionali, mentre si dichiara favorevole alla cosiddetta difesa comune europea. Ma cosa vuol dire davvero difesa comune e da chi l'Europa dovrebbe difendersi e contro chi dovrebbe armarsi? Su questo il documento del Parlamento Europeo è chiarissimo: i nemici sono la Russia, la Cina ...

Vogliamo una difesa comune europea? Ecco quello che ancora ci manca - Il piano dell'Unione Europea ReArm Europe, che si prefigge di rinforzare la difesa dei Paesi dell'Ue e non di stabilire un esercito europeo, rappresenta un primo passo verso la razionalizzazione dei programmi per gli armamenti del Vecchio Continente. Il mettere insieme il procurement dei sistemi d'arma, è sicuramente una buona idea sebbene si debba ancora capire in che modo verrà fatto, ed è una primo deciso passo – dopo la nascita dell'Expedition Force – verso la definizione pratica di un sistema di difesa comune, inteso soprattutto come un ecosistema di difesa comunitario capace di ...

Presentazione del libro "La difesa comune europea e l'intelligence" di Valter Virdichizzi

La Bce rilancia l'Europa della difesa comune: "Spendere insieme con iniziative Ue" - Il vicepresidente della Bce, Luis de Guindos: con difesa comune più sostenibilità di bilancio, capacità industriale e autonomia strategica

In Europa la difesa e il clima condividono 7 interessi. Ecco quali - La transizione verso l'elettricità pulita è il primo interesse condiviso tra l'agenda per la difesa e quella per il clima, soprattutto per l'Europa