La destra ha affossato la legge per parlare di prevenzione e sicurezza sul lavoro a scuola così non si risolve nulla | l’intervista al senatore M5S Pirondini

Pirondini, senatore del Movimento 5 Stelle, lo scorso anno è stata depositata una proposta di legge di cui è primo firmatario e che prevede l'introduzione del reato di omicidio sul lavoro. Di cosa si tratta?"Questa iniziativa parte da un presupposto: ogni anno, in Italia, muoiono sul lavoro oltre mille persone. Sono state 1.041 nel 2023 aumentando a 1.090 nel 2024. Ieri, nella Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro, un operaio è deceduto in una cava di marmo in provincia di Massa Carrara; nei primi due mesi di quest'anno hanno perso la vita 138 lavoratori rispetto ai 119 di dodici mesi fa e sono cresciute anche le denunce di malattie professionali. Davanti a questi numeri, impietosi, crediamo sia giunto il momento di predisporre un sistema sanzionatorio che punisca quei datori di lavoro che, violando deliberatamente gli obblighi di legge al fine di ridurre i costi e aumentare il profitto, provocano per colpa infortuni mortali e lesioni ai loro dipendenti.

