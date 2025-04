La denuncia di un cittadino | Marciapiede impraticabile in via Cigno per l' erba alta

Marciapiede in via Cigno a Pescara che di fatto è impraticabile:"Questa è la situazione dei marcipiadi in via Cigno a Pescara dove pedone, mamma con carrozzine e disabili devono scendere in strada per poter camminare. Più. 🔗 Ilpescara.it - La denuncia di un cittadino: "Marciapiede impraticabile in via Cigno per l'erba alta" Un nostro lettore ci segnala, inviandoci anche una foto, lo stato delin viaa Pescara che di fatto è:"Questa è la situazione dei marcipiadi in viaa Pescara dove pedone, mamma con carrozzine e disabili devono scendere in strada per poter camminare. Più. 🔗 Ilpescara.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

"Una buca pericolosa da mesi in via Polacchi, rischio per moto e bici": la denuncia di un cittadino di Chieti - Tra i tanti disagi e pericoli causati dal manto stradale dissestato in diverse zone di Chieti Scalo, si segnala una buca particolarmente insidiosa alla fine di via Luigi Polacchi, la strada che costeggia il lato orientale del campus universitario. La buca, presente ormai da mesi, rappresenta... 🔗chietitoday.it

“Ho il volto contuso e un occhio nero. All’arrivo a Los Angeles, sono caduta sul marciapiede e ho battuto la fronte!”: la denuncia di Diane von Furstenberg - Brutta disavventura per la designer di moda Diane von Furstenberg. La donna ha documentato sui suoi social la disavventura che le è capitata. “All’arrivo a Los Angeles, sono caduta sul marciapiede e ho battuto la fronte! – ha scritto su Instagram – Di sicuro non sembra bello, ma sono grata che non sia niente di più serio!!! Me lo sto facendo sotto, sto applicando tanto gel di arnica e sono felice che non sia andata peggio! Possedere quel gel è il segreto della sopravvivenza”. 🔗ilfattoquotidiano.it

Strada chiusa su Google, il primo cittadino pronto alla denuncia - Si attende ancora la denuncia da presentare ai Carabinieri per le informazioni errate fornite il 16 febbraio da Google Maps riguardo alla viabilità principale di Lama Mocogno. A prendere in mano la situazione fin da subito è stato il primo cittadino Arnaldo Ricchi, che ha promesso che avrebbe sporto denuncia contro ignoti per segnalare coloro che hanno causato disagi al traffico nel weekend. Attraverso una segnalazione errata il navigatore induceva infatti visitatori e local a compiere una deviazione dato che via Ragazzi del 99, la strada che dalla Santona porta al Centro fondo delle Piane di ... 🔗ilrestodelcarlino.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

La denuncia di un cittadino: Marciapiede impraticabile in via Cigno per l'erba alta :: Segnalazione a Pescara; Marciapiedi impraticabili per i disabili, la segnalazione dei cittadini; Marciapiede impraticabile sulla Tiburtina per la presenza di una pianta di fico: la denuncia; Marciapiede impraticabile e pericoloso per disabili e anziani. 🔗Su questo argomento da altre fonti

La denuncia di un cittadino: "Marciapiede impraticabile in via Cigno per l'erba alta" - Un nostro lettore ci segnala, inviandoci anche una foto, lo stato del marciapiede in via Cigno a Pescara che di fatto è impraticabile: "Questa è la situazione dei marcipiadi in via Cigno a Pescara ... 🔗ilpescara.it

La denuncia di un cittadino: "Auto sul marciapiede davanti alle strisce pedonali, ma non è vietato?" - Non solo sulle strisce pedonali, ma anche sul marciapiede con il mezzo che, in sostanza, occupa tutta la discesa riservata ai disabili. A denunciare le modalità di parcheggio scelte da un cittadino in ... 🔗ilpescara.it

Monopoli, marciapiede impraticabile nei pressi di una nuova attività commerciale: la denuncia - L'appello della vice presidente Iolanda Galiano dell'associazione "Per loro disabili": Non è solo una questione di decoro urbano, ma di sicurezza e rispetto ... 🔗lagazzettadelmezzogiorno.it