La danza riminese vola a Miami Il saluto al sindaco Sadegholvaad alla vigilia della partenza

danza vola a Miami. Per il secondo anno consecutivo, la scuola di danza riminese parteciperà alle fasi finali del prestigioso concorso internazionale "Dance Open America 2025", in programma dall'8 all'11 maggio nella celebre città della Florida. Un'opportunità ottenuta grazie al 'golden.

La danza riminese vola a Miami. Il saluto al sindaco Sadegholvaad alla vigilia della partenza - Aulòs Danza si prepara ad affrontare il concorso internazionale “Dance Open America 2025”. Prima della partenza, il saluto del sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad ... 🔗riminitoday.it

Rimini: il Sindaco riceve la scuola Aulòs Danza - Aulòs Danza vola a Miami. Per il secondo anno consecutivo la scuola di danza riminese parteciperà alle fasi finali del prestigioso concorso internazionale “Dance Open America 2025”, in programma dall’ ... 🔗chiamamicitta.it