La crioconservazione degli ovociti | un’opportunità da conoscere

La crioconservazione degli ovociti, o 'social freezing', è diventato negli ultimi anni un tema di crescente discussione, alimentato anche dalle voci di personaggi pubblici che ne parlano come di una soluzione per posticipare il sogno della maternità senza compromettere le possibilità di diventare madri in futuro. Ma è davvero così? E come funziona, esattamente? Lo abbiamo chiesto dal dottor Andrea Borini, responsabile del Centro di Procreazione Medicalmente Assistita del Policlinico San Pietro.La sfida della natalità in ItaliaSecondo gli ultimi dati Istat, l'età media della maternità in Italia è salita a 32 anni, un valore che continua ad aumentare rispetto ai 29 anni di circa 30 anni fa. L'indicatore della fertilità è sceso sotto la soglia del 2 figli per donna, toccando il valore di 1,24 figli nel 2022, con un ulteriore declino rispetto al passato.

Inps, progetto giovani per conoscere opportunità e obblighi del sistema contributivo - (Adnkronos) – “L'incontro qui in Accademia Militare a Modena rientra in un progetto molto più vasto, che riguarda l'educazione previdenziale nei confronti dei giovani, che l'Inps sta portando avanti da un pò di tempo. È un progetto significativo, perché stiamo cercando di far conoscere a tutti, ma soprattutto ai giovani, l'importanza del sistema contributivo, le […] 🔗periodicodaily.com

Freezing, cos’è, come si fa e quando è indicata la crioconservazione degli ovociti - Le statistiche parlano chiaro. In Italia è in aumento il numero di donne che decidono di preservare la loro fertilità, optando per il congelamento degli ovociti. Questo può avvenire sia per motivi medici, quindi a causa di una malattia che può mettere a rischio la propria capacità riproduttiva, o per ragioni personali (il cosiddetto “social freezing”), dalla ricerca di un partner stabile, alla necessità di dedicare di trovare una stabilità lavorativa ed economica. 🔗dilei.it

Al via il bando “Conoscere per vivere bene insieme – Costituzione e pari opportunità” - Arezzo, 19 febbraio 2025 – L’assessorato alle pari opportunità del Comune di Arezzo lancia il bando di concorso “Conoscere per vivere bene insieme – Costituzione e pari opportunità”, un’iniziativa rivolta alle classi prime, seconde e terze delle scuole secondarie di primo grado della città, con in palio premi da 1.000 euro, in collaborazione con l’Ufficio scolastico territoriale. “Il nostro intento - dichiara l’assessore Giovanna Carlettini - è coinvolgere i giovani studenti in una riflessione attiva sulle disposizioni fondamentali della Costituzione italiana e stimolare la loro ... 🔗lanazione.it

