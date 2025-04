La città della moda ha una nuova ossessione Pura follia o smodata passione per le tendenze?

moda a qualche trovata gastronomica. Milano è abituata alle code per nuovi lanci esclusivi, ma quello che è accaduto con Labubu ha superato ogni aspettativa. In Corso Buenos Aires, all’alba del 25 aprile, mentre la città si preparava alle celebrazioni della Liberazione, centinaia di persone si sono radunate davanti al negozio Pop Mart per accaparrarsi il nuovo set di questi pupazzetti collezionabili. Creato dall’artista Kasing Lung, Labubu non è solo un accessorio da appendere a borse e zaini: è diventato un vero status symbol, desiderato per la sua rarità e per l’effetto “blind box”, che rende ogni acquisto una sorpresa. I pezzi si esauriscono in poche ore e finiscono immediatamente sulle piattaforme di rivendita, dove i prezzi schizzano anche oltre i 1000 euro. 🔗 Iodonna.it - La città della moda ha una nuova ossessione. Pura follia o smodata passione per le tendenze? Dai libri, ai biglietti per il teatro, dalle nuove collezioni dia qualche trovata gastronomica. Milano è abituata alle code per nuovi lanci esclusivi, ma quello che è accaduto con Labubu ha superato ogni aspettativa. In Corso Buenos Aires, all’alba del 25 aprile, mentre lasi preparava alle celebrazioniLiberazione, centinaia di persone si sono radunate davanti al negozio Pop Mart per accaparrarsi il nuovo set di questi pupazzetti collezionabili. Creato dall’artista Kasing Lung, Labubu non è solo un accessorio da appendere a borse e zaini: è diventato un vero status symbol, desiderato per la sua rarità e per l’effetto “blind box”, che rende ogni acquisto una sorpresa. I pezzi si esauriscono in poche ore e finiscono immediatamente sulle piattaforme di rivendita, dove i prezzi schizzano anche oltre i 1000 euro. 🔗 Iodonna.it

Milano, la nuova vita dell’Isola: “Movida e locali alla moda. Non ha più un’identità” - È questione di ravioli cinesi e locali alla moda. Nel quartiere Isola, il tessuto popolare e familiare si è piegato al glamour, a una movida patinata fatta di brunch e cocktail. Residenti e commercianti storici se ne sono andati, spinti via dai prezzi alle stelle e dall’esplosione della vita notturna. Al loro posto, locali e ristoranti sono spuntati come funghi. E l’esempio più evidente è via Borsieri: un lungo salotto all’aperto, invaso da tavolini e insegne di ogni genere. 🔗ilgiorno.it

La tendenza moda quiet outdoor è la nuova evoluzione del quiet luxury: abiti tecnici, colori naturali, linee pulite. Dal brunch in città al sentiero in montagna, lo stile si fa minimal e funzionale - In principio fu il quiet luxury: cashmere invisibile, linee pulite, palette neutre, silhouette rilassate. Un modo per vestirsi con capi di lusso senza dare nell’occhio. Oggi quella stessa filosofia si sposta su nuovi terreni: sentieri, colline, paesaggi innevati e strade cittadine percorse con passo leggero. Così nasce la tendenza moda quiet outdoor, l’evoluzione funzionale (e fashion) del lusso silenzioso. 🔗amica.it

Il Parma di Chivu ha una nuova attenzione nelle coperture - Chivu è subentrato a Pecchia e ha cercato di lavorare sulla solidità del Parma. La squadra cerca di tenere linee basse e strette, mentre in possesso il gioco passa dalle fasce. TATTICA – Chivu ha cercato di dare solidità al Parma con pochi e semplici accorgimenti. Tradotto, la squadra non ha più l’idea di attaccare con quattro uomini alti dimenticandosi totalmente degli spazi lasciati. In non possesso l’attenzione è sulle coperture più che sulla pressione, con un 4-4-2 o un 4-1-4-1 col centravanti che scherma il vertice basso avversario Davanti alla difesa gioca di preferenza Mandela Keita, ... 🔗inter-news.it

