La chimica in vetrina Open Day al Farmaceutico

Farmaceutico militare, pezzo di storia delle forze armate e di Firenze. Sarà una festa a porte aperte per la struttura che è al centro di lavori di ristrutturazione e riassetto produttivo voluti dal comandante, colonnello Arcangelo Moro, che ha spinto anche sul rafforzamento del legame tra la struttura e i fiorentini. Dal recupero dei magazzini storici di questo insediamento, è nato il restauro del monumento dedicato all’eccidio nazista all’interno dello stabilimento, e la valorizzazione del sotterraneo dove, durante le fasi critiche della battaglia di liberazione della città, trovarono riparo migliaia di cittadini.Oggi la struttura sarà aperta dalle 9,30 alle 19 con visite guidate; alle 10 ci sarà l’inaugurazione del pennone dell’alzabandiera con una cerimonia solenne alla presenza delle istituzioni, con la successiva visita al sotterraneo nel quale sono stati inseriti angoli di memoria per i soldati italiani caduti in prigionia dopo l’otto settembre e internati nei campi di lavoro tedeschi, per la divisione Aqui trucidata a Cefalonia e per le dieci vittime civili uccise dai nazifascisti in quella che è passata alla storia come la strage di Castello, il 5 agosto del 1944. Lanazione.it - La chimica in vetrina. Open Day al Farmaceutico Leggi su Lanazione.it Il tricolore innalzato su una delle eccellenze fiorentine con le Stellette. Ci sarà stamani il primo alzabandiera all’Istitutomilitare, pezzo di storia delle forze armate e di Firenze. Sarà una festa a porte aperte per la struttura che è al centro di lavori di ristrutturazione e riassetto produttivo voluti dal comandante, colonnello Arcangelo Moro, che ha spinto anche sul rafforzamento del legame tra la struttura e i fiorentini. Dal recupero dei magazzini storici di questo insediamento, è nato il restauro del monumento dedicato all’eccidio nazista all’interno dello stabilimento, e la valorizzazione del sotterraneo dove, durante le fasi critiche della battaglia di liberazione della città, trovarono riparo migliaia di cittadini.Oggi la struttura sarà aperta dalle 9,30 alle 19 con visite guidate; alle 10 ci sarà l’inaugurazione del pennone dell’alzabandiera con una cerimonia solenne alla presenza delle istituzioni, con la successiva visita al sotterraneo nel quale sono stati inseriti angoli di memoria per i soldati italiani caduti in prigionia dopo l’otto settembre e internati nei campi di lavoro tedeschi, per la divisione Aqui trucidata a Cefalonia e per le dieci vittime civili uccise dai nazifascisti in quella che è passata alla storia come la strage di Castello, il 5 agosto del 1944.

