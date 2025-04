La Chiesa non si fermi Serve un terzo Concilio

Ilgiornale.it - "La Chiesa non si fermi Serve un terzo Concilio" Leggi su Ilgiornale.it Il "Papa armeno" Karekin II: "Il cambiamento deve proseguire Bergoglio era amato da noi, riconobbe il genocidio"

Fassa, il Comune scrive alla Regione. I Comitati “Serve chiarezza. L’amministrazione fermi i lavori” - Ampliamento dello Stabilimento Fassa, altra puntata. Il Comune di Artena nei giorni scorsi ha inviato alla Regione una lettera nella quale si sottolineano gli ultimi accadimenti, tra cui il sopralluogo dello scorso 11 marzo, al quale hanno partecipato, oltre ai tecnici comunali e a quelli della ASL Rm 5, anche il perito incarico dalla Procura di Velletri, dr. Grillo. La lettera è indirizzata oltre che alla Regione, anche alla Procura della Repubblica di Velletri, all’Arpa Lazio, alla Asl Rm 5, alla Soprintendenza archeologica, alla Direzione regionale ambiente, cambiamenti climatici e ... 🔗laspunta.it

Intervista a Don Maurizio Patriciello: «Papa Francesco voce delle periferie. Alla Chiesa serve continuità» - «Non ho alcun timore, la Chiesa andrà avanti. Indietro non si torna. Sono sicuro che il prossimo Papa ripartirà da tutto quello che ci ha lasciato Francesco». Don Maurizio... 🔗ilmattino.it

Cardinale Feroci: “Notizie sconcertanti ma nonostante la sofferenza il Papa serve sempre la Chiesa” - Il Pontefice non è un dirigente d’azienda che se manca lui tutti gli altri vanno a briglia sciolta. Il suo esempio deve guidarci prima di tutto nella fede e lo sta facendo anche con la menomazione della malattia 🔗repubblica.it

"La Chiesa non si fermi Serve un terzo Concilio" - Il "Papa armeno" Karekin II: "Il cambiamento deve proseguire Bergoglio era amato da noi, riconobbe il genocidio" ... 🔗msn.com

Chiesa: mons. Baturi (Cei), “il potere del Vangelo non è dominio ma amore che serve” - La testimonianza di una Chiesa che serve e non domina, conclude, “è la risposta più forte alle sfide del nostro tempo”. 🔗agensir.it

Papa Francesco: card. Zuppi, “la Chiesa in Italia continua a stringersi a lui che non smette di insegnarci che il più grande è colui che serve” - “In questa condizione di fragilità, la sua figura diventa ancor di più motivo di attenta comunione”. Così il card. Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, in un’intervista al Sir, ... 🔗agensir.it