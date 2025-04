La barca del Giubileo arriva a Pescia

barca del Giubileo (in versione ’pasquale’) è approdata a Pescia: è stata accolta nei giorni scorsi dal parroco don Valerio Mugnaini, dal sindaco Pesciatino Franchi Riccardo e dalla Compagnia del Santissimo Crocifisso insieme alle associazioni Città dei Presepi, Terre di Presepi e L’Officina delle Arti (rappresentate rispettivamente dal coordinatore nazionale Fabrizio Mandorlini e Nicola Gentili).L’opera meccanizzata ideata dal presepista Tommaso Cei (in collaborazione con Giovanni Guidi, Mario Pozzolini, Bruno Scardigli e Sergio Antonini) che omaggia la tradizione canottieristica di Limite sull’Arno trova adesso spazio nella cattedrale di Pescia: simbolicamente ’ancorata’ all’altare, vi rimarrà sino al prossimo 25 maggio. Lanazione.it - La barca del Giubileo arriva a Pescia Leggi su Lanazione.it Dopo essere stata esposta lo scorso Natale sotto il Colonnato del Bernini in Piazza San Pietro a Roma, su richiesta del Dicastero per l’Evangelizzazione del Vaticano, ladel(in versione ’pasquale’) è approdata a: è stata accolta nei giorni scorsi dal parroco don Valerio Mugnaini, dal sindacotino Franchi Riccardo e dalla Compagnia del Santissimo Crocifisso insieme alle associazioni Città dei Presepi, Terre di Presepi e L’Officina delle Arti (rappresentate rispettivamente dal coordinatore nazionale Fabrizio Mandorlini e Nicola Gentili).L’opera meccanizzata ideata dal presepista Tommaso Cei (in collaborazione con Giovanni Guidi, Mario Pozzolini, Bruno Scardigli e Sergio Antonini) che omaggia la tradizione canottieristica di Limite sull’Arno trova adesso spazio nella cattedrale di: simbolicamente ’ancorata’ all’altare, vi rimarrà sino al prossimo 25 maggio.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Esce in barca ma non arriva a destinazione, disperso in mare un 63enne: si cerca vicino alla foce dell’Isonzo - Un uomo di 63 anni è disperso in mare da ieri, sabato 15 febbraio, dopo essere uscito con la sua barca diretto dalla zona di Monfalcone verso la foce del fiume Isonzo. Il 63enne è nato in Belgio ma è residente a Portogruaro. Le ricerche sono state sospese nella notte e riprese all’alba di oggi.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Papa Francesco arriva a sorpresa in Piazza San Pietro dopo la messa per il Giubileo degli ammalati: le immagini - Papa Francesco è arrivato a sorpresa in Piazza San Pietro al termine della messa per il Giubileo degli ammalati e del mondo della sanità. “Buona domenica a tutti. Grazie tante”, ha detto il Pontefice. Bergoglio è stato portato con la sedia a rotelle attraverso le file di fedeli sul sagrato vaticano, poi davanti all’altare per la benedizione. L'articolo Papa Francesco arriva a sorpresa in Piazza San Pietro dopo la messa per il Giubileo degli ammalati: le immagini proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗ilfattoquotidiano.it

Giubileo degli adolescenti, giovani da Pescia: “Giornata indimenticabile” - Montecatini Terme, 28 aprile 2025 – Giovanissimi dell’unità pastorale di Sant’Antonio e Santa Maria Assunta erano ieri a Roma al giubileo degli adolescenti fortemente voluto da Papa Francesco. Una quindicina di ragazzi, accompagnati da don Gianluca Diolaiuti e don Francesco Gaddini, hanno affrontato il viaggio partendo a mezzanotte. L’organizzazione era partita con un altro spirito. Papa Francesco avrebbe dovuto essere presente fisicamente, ma la sua morte non ha fermato il desiderio di coesione e raccoglimento intorno al Santo Padre. 🔗lanazione.it

Ne parlano su altre fonti

La barca del Giubileo arriva a Pescia; BARCA DEL GIUBILEO. In Cattedrale fino al 25 maggio. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

La barca del Giubileo arriva a Pescia - Dopo essere stata esposta lo scorso Natale sotto il Colonnato del Bernini in Piazza San Pietro a Roma, su richiesta del Dicastero per l’Evangelizzazione del Vaticano, la Barca del Giubileo (in ... 🔗lanazione.it