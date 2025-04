La banca presenta Parliamone a gran voce due incontri per contrastare la violenza di genere

Parliamone a gran voce”, Bcc Romagnolo rinnova il proprio impegno come banca del territorio, attenta non solo allo sviluppo economico, ma anche al benessere sociale e culturale della comunità. L’iniziativa nasce dalla collaborazione con l’associazione voce Amaranto e propone due. 🔗 Cesenatoday.it - La banca presenta "Parliamone a gran voce”, due incontri per contrastare la violenza di genere Con la rassegna “”, Bcc Romagnolo rinnova il proprio impegno comedel territorio, attenta non solo allo sviluppo economico, ma anche al benessere sociale e culturale della comunità. L’iniziativa nasce dalla collaborazione con l’associazioneAmaranto e propone due. 🔗 Cesenatoday.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

È arrivato il gran giorno: Francis si presenta . Il nuovo proprietario è atteso al Ferdeghini - Il vice presidente dello Spezia Paul Francis dovrebbe arrivare in città nel tardo pomeriggio di oggi, per poi fare il suo ingresso ufficiale, nella sede del ‘Ferdeghini’, domani mattina. Per il 50enne australiano, fondatore di FC32, sarà l’occasione per conoscere il personale operante nella struttura di via Melara e approfondire alcuni temi programmatici di indirizzo della società. Scontata una visita al centro sportivo di Follo per salutare la squadra e il tecnico Luca D’Angelo, con il quale vi è già stata una conoscenza telefonica. 🔗lanazione.it

Alpinisti morti sul Gran Sasso, il fratello di Luca Perazzini presenta un esposto - Lo ha presentato alla Procura di Teramo. I due amici riminesi erano scivolati in un canalone pochi giorni prima di Natale. Il fortissimo maltempo aveva rallentato le ricerche 🔗repubblica.it

Bper Banca, dividendo da 0,60 euro. Sondrio, sì all’aumento di capitale - Via libera dell’Assemblea di Bper Banca al bilancio relativo all’esercizio 2024 che ha chiuso con un utile di 1,24 miliardi di euro e alla proposta di destinazione dell’utile, deliberando la distribuzione di un dividendo unitario in contanti pari a 0,60 euro per ciascuna delle 1.421.624.324 azioni ordinarie rappresentative del capitale sociale, per un ammontare massimo complessivo pari a 852.974.594,40 euro (al netto delle azioni proprie detenute in portafoglio alla data di stacco della cedola, cui non sarà attribuito alcun dividendo). 🔗ilrestodelcarlino.it

Se ne parla anche su altri siti

Banca del Gran Sasso approva primo bilancio in utile - PINETO – La Banca del Gran Sasso d’Italia ha approvato oggi il suo primo bilancio in utile nel corso dell’Assemblea dei soci che si è tenuta nella sede dell’istituto di credito cooperativo a Pineto. L ... 🔗ekuonews.it