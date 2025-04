L’8 maggio è ufficiale il delisting del Gruppo Monrif

maggio le azioni Monrif saranno revocate dalla quotazione in Borsa e la procedura di delisting sarà conclusa. Si è infatti chiuso ieri il periodo di presentazione delle richieste di vendita iniziato lo scorso 7 aprile.Risultano presentate richieste di vendita per 806.519 azioni, rappresentative del 0,391% del capitale sociale dell'Emittente e pari al 4,758% delle azioni oggetto dell'Obbligo di Acquisto. Monti Riffeser srl e le "Persone che agiscono di concerto" risulteranno titolari del 93,022% del capitale sociale dell'Emittente.

E’ ufficiale: il Conclave inizierà il 7 maggio. Il più breve durò 10 ore, il più lungo 2 anni - Inizierà il 7 maggio il Conclave per l’elezione del nuovo Papa. Lo ha riferito il portavoce vaticano spiegando che stamani alla quinta Congregazione generale erano presenti oltre 180 cardinali. Gli elettori sono poco più di un centinaio. Ventidue gli interventi. I cardinali si sono riuniti oggi nell’Aula del Sinodo in Vaticano per la Congregazione generale ed hanno ufficializzato la data. I porporati sono arrivati oggi a Roma da tutto il mondo. 🔗secoloditalia.it

Il Conclave comincerà il 7 maggio, l’annuncio ufficiale del Vaticano: come verrà eletto il nuovo Papa - Comincerà il prossimo mercoledì 7 maggio il conclave per l'elezione del nuovo papa dopo la morte di Francesco: la decisione è stata appena comunicata dalla sala stampa vaticana. Chi sono i favoriti e come funziona.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Conclave, inizio ufficiale il 7 maggio alle 16.30. Due cardinali rinunciano (e cambia il quorum) - Matteo Bruni, direttore della sala stampa vaticana, ha annunciato che due cardinali elettorali non parteciperanno al Conclave per eleggere il prossimo Papa per motivi di salute. Gli... 🔗ilmessaggero.it

