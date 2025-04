L' ex sindaco di Cosenza Mario Occhiuto assolto definitivamente

Mario Occhiuto assolto definitivamente dall'accusa di peculato per una vicenda risalente al 2017 quando era sindaco di Cosenza 🔗Ilgiornale.it Ilgiornale.it - L' ex sindaco di Cosenza Mario Occhiuto assolto definitivamente Il senatore di Forza Italiadall'accusa di peculato per una vicenda risalente al 2017 quando eradi

Cosenza. Morto il figlio di Mario Occhiuto: perdere un figlio a trent’anni un dolore immenso - Francesco Occhiuto, figlio del senatore ed ex sindaco di Cosenza Mario Occhiuto e nipote del presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, è deceduto nella notte. Il giovane, 30 anni, dottorando in Psicologia, era stato trasportato d’urgenza all’ospedale “Annunziata” in condizioni disperate dopo una caduta dall’ottavo piano dell’abitazione di famiglia in viale Mancini, nel centro di Cosenza. 🔗laprimapagina.it

Cosenza, morto Francesco Occhiuto, figlio del senatore Mario - Francesco Occhiuto, figlio dell’ex sindaco di Cosenza e attuale senatore di Forza Italia, Mario Occhiuto, è morto nella notte. Il 30enne, studente in Psicologia e nipote del governatore della Calabria, Roberto Occhiuto, ieri sera è precipitato, per cause in corso di accertamento, da una finestra all’ultimo piano dell’abitazione di famiglia. Era ricoverato all’ospedale Annunziata di Cosenza. Inutili sono stati i tentativi di salvargli la vita. 🔗lapresse.it

Cosenza, morto Francesco Occhiuto figlio del senatore di Forza Italia Mario, precipitato ieri sera da casa sua all'ottavo piano, aveva 30 anni - Era stato trasportato in condizioni gravissime all'ospedale di Cosenza, dove è deceduto nella notte Francesco Occhiuto è morto dopo essere precipitato dalla sua abitazione, all'ottavo piano di un edificio a Cosenza. Il 30enne era il figlio del senatore di Forza Italia Mario Occhiuto e il nipo 🔗ilgiornaleditalia.it

