Kvaratskhelia | Il PSG mi voleva da un anno qui per vincere tutto

Kvaratskhelia ha rapidamente messo le radici a Parigi. Ecco le sue parole rilasciate ai canali ufficiali del club parigino 🔗 Pianetamilan.it - Kvaratskhelia: “Il PSG mi voleva da un anno, qui per vincere tutto” Khvichaha rapidamente messo le radici a Parigi. Ecco le sue parole rilasciate ai canali ufficiali del club parigino 🔗 Pianetamilan.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Reijnders: «Esultanza? Voleva dire che Milano è rossonera! Quest’anno l’Inter non ci ha mai battuto…» - di RedazioneReijnders: «Esultanza? Voleva dire che Milano è rossonera! Quest’anno l’Inter non ci ha mai battuto…» Le parole del centrocampista rossonero Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Tijjani Reijnders, centrocampista del Milan, ha dichiarato: INDICARE LO STEMMA DEL MILAN DOPO LO 0-3 – «Voleva dire che Milano è rossonera, perché in questa stagione l’Inter non ci ha mai battuto. Abbiamo mostrato quello che sappiamo fare e l’ultimo è stato il migliore dei cinque derby giocati». 🔗internews24.com

Brest-Psg, Luis Enrique tiene Kvaratskhelia in panchina. Gioca Barcola dal 1? - Alle 18:30 iniziano gli spareggi di Champions League. Aprono le danze il Psg e il Brest, un derby tutto francese. Per questa prima partita in casa del Brest, Luis Enrique ha scelto di non giocarsi dal primo minuto la carta Kvaratskhelia. L’ex Napoli partirà dalla panchina. Dal primo Barcola, Dembele e Doue. Questa sera anche la Juventus in campo, contro il Psv. Parisiennes, Parisiens, votre onze du soir !#SB29PSG I @ChampionsLeague pic. 🔗ilnapolista.it

Il Lione fa ricorso contro l’acquisto di Kvaratskhelia: “Il Psg non poteva comprarlo” (L’Equipe) - Secondo L’Equipe, l’Olympique Lione ha deciso di presentare un ricorso presso la commissione legale della Professional Football League (LFP) francese per l’acquisto di Khvitcha Kvaratskhelia. In un’e-mail inviata martedì che il giornale francese ha visionato il presidente dell’OL John Textor ha scritto che il trasferimento di Kvaratskhelia al Psg “è stato possibile solo grazie ai finanziamenti del club, contrari alle normative che proibiscono i finanziamenti esteri”, e ha aggiunto che “l’approvazione del suo contratto e la sua registrazione come nuovo giocatore violano le disposizioni dei ... 🔗ilnapolista.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Kvaratskhelia vuole regalare la Champions al Psg; Perché il Napoli si prende il rischio di vendere Kvaratskhelia al PSG nel bel mezzo della stagione; Svolta a Napoli, Kvaratskhelia è sul mercato: trattativa in corso col Psg; Kvaratskhelia-Psg, ci siamo. Le cifre e i precedenti affari tra Napoli e Parigi. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Napoli, Kvaratskhelia confessa: “Ecco perché ho deciso di andare al PSG a gennaio” - Kvaratskhelia ai canali ufficiali del PSG è tornato a parlare del suo addio dal Napoli. Per la prima volta, il georgiano ha raccontato alcuni dei motivi che lo hanno portato a scegliere la Francia nel ... 🔗msn.com

“Ho scelto di andare al PSG”: Kvaratskhelia spiega l’addio al Napoli e guarda al futuro - Khvicha Kvaratskhelia ha ufficialmente lasciato il Napoli per approdare al Paris Saint Germain nel gennaio 2025, segnando la fine di un capitolo ... 🔗dailynews24.it

Kvaratskhelia torna sull'addio al Napoli: "Ecco perché ho scelto il Psg" - Le parole dell'ex azzurro sul trasferimento in Francia nella scorsa sessione invernale di calciomercato: ecco cosa ha detto ... 🔗msn.com