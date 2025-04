Kvaratskhelia a Napoli era schivo a Parigi invece si dà da fare per promuovere la sua immagine Telegraph

Telegraph ricostruisce le origini di "Kvaradona". Insomma, la semifinale contro l'Arsenal, in programma questa sera all'Emirates Stadium, preoccupa gli inglesi. Anche perché Kvaratskhelia poteva anche essere un giocatore del Liverpool."Non è stato solo il Liverpool a lasciarsi sfuggire questo entusiasmante esterno che, con i calzini abbassati e la voglia di attaccare i difensori, rappresenta una sorta di emozionante ritorno al passato nel calcio moderno".A Napoli aiutò il club italiano a vincere il primo scudetto da quando Diego Maradona lo vinse l'ultima volta 33 anni fa. Da lì fu soprannominato "Kvaradona". "Considerando quanto Maradona sia divinizzato a Napoli, questo è un grande onore".Ma a Parigi lo hanno già ribattezzato "Kvaravaggio". Fu Spalletti a paragonarlo a Salah. "Da qui, forse, l'interesse del Liverpool".

