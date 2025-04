Koné si gode la Kings League | esultanza sfrenata dopo il gol di Berra – VIDEO

Kings League mania. La competizione di calcio a sette ideata dall’ex giocatore del Barcellona Gerard Piqué sta spopolando e dopo essere nata in Spagna è diventata protagonista anche in Italia. La lega del nostro paese ha da poco terminato la stagione regolare, con i play-in che si svolgeranno il 9 maggio, mentre il giorno dopo prenderanno il via i playoff, che culmineranno con la finale di Torino, all’Inalpi Arena, il prossimo 22 maggio, dove si svolgeranno anche gli ultimi atti di altre due leghe.Il capoluogo piemontese, che ha già avuto l’onore di ospitare in un Allianz Stadium tutto esaurito la finale della Kings World Cup Nations, diventerà per un giorno la capitale della Kings League, dove oltre a quella italiana, andranno in scena anche gli ultimi atti della Kings League Spain e della Kings League France. 🔗 Sololaroma.it - Koné si gode la Kings League: esultanza sfrenata dopo il gol di Berra – VIDEO mania. La competizione di calcio a sette ideata dall’ex giocatore del Barcellona Gerard Piqué sta spopolando eessere nata in Spagna è diventata protagonista anche in Italia. La lega del nostro paese ha da poco terminato la stagione regolare, con i play-in che si svolgeranno il 9 maggio, mentre il giornoprenderanno il via i playoff, che culmineranno con la finale di Torino, all’Inalpi Arena, il prossimo 22 maggio, dove si svolgeranno anche gli ultimi atti di altre due leghe.Il capoluogo piemontese, che ha già avuto l’onore di ospitare in un Allianz Stadium tutto esaurito la finale dellaWorld Cup Nations, diventerà per un giorno la capitale della, dove oltre a quella italiana, andranno in scena anche gli ultimi atti dellaSpain e dellaFrance. 🔗 Sololaroma.it

Su altri siti se ne discute

Kings League Italia: Picci lascia gli Underdogs, possibile futuro ai Caesar FC - Antonio Picci, noto attaccante degli Underdogs FC nella Kings League Lottomatica.sport Italia, ha recentemente lasciato la squadra per decisione del presidente Mirko Cisco. Nonostante le sue impressionanti prestazioni, con 10 gol in 4 partite, la società ha scelto di interrompere la collaborazione per favorire la coesione del gruppo e puntare a migliori performance future. Picci ha espresso sorpresa per la decisione, sottolineando la sua passione per il calcio e l’importanza del coinvolgimento del pubblico e dei compagni. 🔗dayitalianews.com

Kings League Italia: Il bomber Antonio Picci ai Caesar FC - Antonio Giulio Picci, noto bomber classe 1985, ha ufficialmente lasciato gli Underdogs FC nella Kings League Lottomatica.sport Italia. Dopo aver segnato 10 gol in 4 partite, la società ha deciso di rescindere il contratto con l’attaccante. Il presidente degli Underdogs, Mirko Cisco, ha annunciato la separazione, sottolineando la stima e l’amicizia verso Picci, augurandogli successo nel futuro. 🔗dayitalianews.com

Milan, Mike Maignan sbarca in Kings League. Il ruolo - Il portiere del Milan, Mike Maignan sbarca in Kings League, sarà uno dei co-presidente della competizione in Francia. La Kings League continua la sua espansione a livello internazionale. Dopo la nascita del progetto in Spagna, grazie alle innovative idee del progetto di Gerard Piqué, della Coppa del Mondo per club (che si è tenuta, per la prima edizione, a giugno dell’anno scorso in Messico) e dei campionati in Italia e Brasile, ecco che è stata ufficialmente lanciata la data d’inizio della prossima competizione targata Kings League in Francia: nasce la Kings League France. 🔗dailymilan.it