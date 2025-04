Ko Buongiorno Conte ha in mente due soluzioni per sostituirlo | le alternative

Buongiorno complica i piani del Napoli: Conte corre ai ripari con due possibili soluzioni.Il Napoli continua a sognare: la vittoria contro il Torino permette agli azzurri di scavalcare l'Inter e raggiungere la prima posizione in classifica. Le ultime quattro sfide saranno importantissime: gli uomini di Conte faranno di tutto per regalare alla tifoseria partenopea un nuovo trofeo in bacheca.Nel momento migliore degli azzurri, però, arriva una pessima notizia. L'infortunio di Buongiorno è più grave del previsto e potrebbe tenerlo ai box fino a fine campionato. Trovare una soluzione non sarà affatto semplice per Conte: il centrale ex Toro è infatti uno dei perni della difesa azzurra.Preoccupazione in casa Napoli: Conte valuta due alternativeCon Buongiorno fuori dai giochi, Antonio Conte è costretto a modificare la rosa iniziale degli azzurri.

