Knives Out 3 | primo fugace sguardo al nuovo look di Benoit Blanc in Wake Up Dead Man

Ancora mistero fitto sulla data di uscita, ma il trailer di TUDUM 2025 anticipa un cambio radicale nel look del detective interpretato da Daniel Craig. Aguzzate l'occhio e scoprirete che il trailer dell'evento Netflix TUDUM 2025, previsto per il 31 maggio, contiene un primo sguardo al nuovo look del Benoit Blanc di Daniel Craig in Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery, terzo capitolo del fortunato franchise giallo di Rian Johnson. Il terzo lungometraggio ispirato ai whodunit di Agatha Christie vedrà il ritorno dell'eccentrico detective dallo strano accento e dall'acume infallibile, impegnato a risolvere l'ennesimo rompicapo fatale. Daniel Craig tornerà nei panni di Benoit Blanc affiancato, stavolta, da Josh Brolin, Cailee Spaeny, Jeremy Renner, Mila Kunis, Andrew Scott, Glenn Close, Kerry Washington, Josh O'Connor.

