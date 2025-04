Kid Pass Days 2025 il 10 e 11 maggio | gli eventi a Milano e in Lombardia

Milano – Sabato 10 e domenica 11 magggio torna l'appuntamento con i Kid Pass Days, la maratona italiana di eventi dedicati ai più piccoli per favorire l'incontro tra i bambini e l'immenso patrimonio culturale, storico, artistico e scientifico italiano, in un weekend tutto dedicato a loro: tante le iniziative nelle strutture lombarde e non mancheranno quelle dedicate alla Festa della mamma. In occasione dei Kid Pass Days, inoltre, il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano riceverà il "Cuore d'oro di Kid Pass", lo speciale riconoscimento che premia l'eccellenza nella promozione dell'accoglienza delle famiglie con bambini nel mondo culturale. Per l'11^ edizione, la maratona prevede circa 150 iniziative di edutainment in oltre 100 musei e prestigiose sedi culturali nazionali.

Kid Pass Days 2025 al Musme: "Dal corpo alla matita! Laboratorio di disegno anatomico" - In occasione dell’edizione 2025 dei Kid Pass Days il MUSME propone, domenica 11 maggio, un laboratorio creativo di disegno anatomico rivolto a tutte le famiglie! In questo speciale laboratorio EsperiMUSME, dedicato a tutta la famiglia, ci metteremo alla prova come veri illustratori scientifici... 🔗padovaoggi.it

Città del sole partecipa ai Kid Pass Days per promuovere la biodiversità - Quest’anno l’edizione si terrà durante le giornate di sabato 10 e domenica 11 maggio e includerà il coinvolgimento di oltre cento musei e sedi culturali in tutto il Paese. La collaborazione mira a ... 🔗tg24.sky.it

Kid Pass Days 2025 al Musme: "Dal corpo alla matita! Laboratorio di disegno anatomico" - In occasione dell’edizione 2025 dei Kid Pass Days il MUSME propone, domenica 11 maggio, un laboratorio creativo di disegno anatomico rivolto a tutte le famiglie! In questo speciale laboratorio ... 🔗padovaoggi.it

Ai musei di Vetulonia e Castiglione nel fine settimana il kid pass day e la notte europea dei musei - l’edizione 2023 del Kid Pass Days e quella della Notte europea dei musei. Possibilità per le famiglie che attraverso una maratona di eventi potranno scoprire il patrimonio culturale ... 🔗ilgiunco.net